Fusie van Virgin en O2 krijgt groen licht van Britse toezichthouder

(Pocket-lint) - De fusie tussen twee van de grootste telecombedrijven in het VK is bevestigd: O2 en Virgin Media worden één bedrijf nadat de deal is goedgekeurd door de Competition and Markets Authority (CMA).

O2 is het grootste mobiele netwerk van het VK, met ongeveer 34 miljoen klanten. Virgin Media heeft meer dan 5 miljoen klanten, maar het glasvezelnetwerk is begeerd.

Voor het eerst ongeveer een jaar geleden voorgesteld , heeft het samenvoegen van het grootste mobiele netwerk van het VK per klantenbestand en de grootste kabelaanbieder niet dezelfde problemen naar voren gebracht waarmee andere mobiele netwerken te maken hebben gehad bij het samenvoegen.

Dat komt omdat de mobiele activiteiten van Virgin Media worden uitgevoerd op een virtueel netwerk (MVNO) - het heeft geen spectrum in tegenstelling tot BT / EE, O2 en Three. De bedrijven vullen elkaar grotendeels aan, in tegenstelling tot toen O2 het doelwit was van een overname van £ 10 miljard in 2015 door Three, eigendom van Hutchison. De verhuizing werd geblokkeerd omdat ze concurrentiebeperkend was, aangezien Three tenslotte een directe rivaal is voor O2.

De CMA maakte zich echter zorgen over de nieuwe overeenkomst dat "Virgin en O2 de prijzen zouden kunnen verhogen of de kwaliteit van deze groothandelsdiensten [die zij aan andere netwerken levert] zouden kunnen verminderen. Als dit zou gebeuren, zou dit ertoe kunnen leiden dat andere bedrijven gedwongen om mobiele diensten van lagere kwaliteit aan te bieden of hun detailhandelsprijzen te verhogen, wat een negatief effect zou hebben op de consumenten. "

Het CMA-onderzoek concludeerde echter dat het onwaarschijnlijk was dat de fusie een prijsstijging voor consumenten zou veroorzaken, omdat er tal van andere factoren zijn die in een vergoeding die door een klant wordt betaald, meespelen. Er zijn ook andere bedrijven die zowel huurlijndiensten als mobiele diensten aanbieden, wat betekent dat het waarschijnlijk was dat O2 / Virgin zijn prijzen zo concurrerend mogelijk zou moeten houden.

O2-eigenaar Telefonica wil O2 al een tijdje doorgeven; na de mislukte Three-deal dacht het er zelfs aan om O2 in 2016 als beursgenoteerd bedrijf uit te bouwen. Nu zal O2 samen met Virgin Media, eigendom van Liberty Media, een 50-50 joint venture aangaan.

Virgin maakt momenteel gebruik van het netwerk van Vodafone om zijn mobiele diensten te leveren. Dat zou natuurlijk veranderen als het zou samenwerken met O2.

O2 heeft ook Tesco Mobile, Giffgaff en Sky Mobile op zijn netwerk als virtuele netwerken (het is eigenaar van Giffgaff en de helft van Tesco Mobile).

Geschreven door Dan Grabham.