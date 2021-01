Virgin Media lanceert 5G op meer dan 100 locaties in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Media heeft aangekondigd dat het 5G lanceert in meer dan 100 steden in het VK. Virgin tekende eind 2019 een deal met Vodafone om zijn virtuele mobiele netwerk te beheren en dus weerspiegelt de lancering van 5G de locaties waar Vodafone nu een 5G-service heeft gelanceerd.

Terwijl de vier belangrijkste mobiele netwerken in het VK in 2019 en begin 2020 5G lanceerden, duurde het langer voordat sommige virtuele netwerken de technologie gebruikten.

Het is nog erg vroeg voor 5G, maar met bijna alle mid-range en vlaggenschip-handsets die nu de technologie ondersteunen, is het geen wonder dat we er meer over gesproken zien.

De breedbandklanten van Virgin Media zullen ook kunnen kiezen voor een 5G-abonnement als ze een van de Oomph-bundels hebben of afsluiten die breedband, tv en mobiel aanbieden. Degenen die na april 2020 al een 5G-apparaat van Virgin Media hebben, hebben automatisch toegang tot Virgin Media 5G.

Virgin biedt momenteel ook gratis WhatsApp-, Facebook Messenger- en Twitter-gegevens aan, evenals gegevensrollover.

De samenwerking met Vodafone zal echter waarschijnlijk veranderen - Virgin Media is van plan om zijn activiteiten samen te voegen met O2 in het VK om BT en Sky over te nemen. De 4G-klanten van Virgin zijn nog steeds op het netwerk van EE totdat de overeenkomst tussen de twee later in 2021 afloopt. Virgin zegt dat al haar klanten tegen 2022 Vodafone zullen gebruiken.

Geschreven door Dan Grabham.