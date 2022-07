Hoe zet je het irritante Twitter 'tsjirp' refresh geluid uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twitter heeft in juli 2022 een update uitgebracht voor zijn iOS- en Android-apps met een nieuw verversgeluid wanneer je binnen de app naar beneden trekt om nieuwe Tweets te laden.

Het probleem? Dat nieuwe refresh geluid is super irritant.

In plaats van het klassieke papiergeritsel en de kleine pop die je ongetwijfeld kent als je een fervent Twitter-gebruiker bent, is het nieuwe geluid als een vogel die tsjilpt. Elke keer als je naar beneden gaat om te vernieuwen.

Maak je geen zorgen, we zijn hier om je te helpen dat getjilp meteen weer uit te zetten. Hieronder vind je instructies voor zowel iOS als Android, zodat je je telefoon niet op stil hoeft te zetten om van het ongewenste geluid af te komen.

Volg de onderstaande stappen om het tsjirpende Twitter-verversingsgeluid op je iPhone uit te schakelen. Het is lekker makkelijk als je eenmaal weet hoe gelukkig.

Open de Twitter-app Klik op je profiel icoon in de linkerbovenhoek van het start tabblad Scroll naar beneden naar 'Instellingen en privacy' Tik op 'Toegankelijkheid, weergave en taal' Tik op 'Weergave en geluid Schakel 'Geluidseffecten' uit

Om het Twitter 'tsjirp' refresh geluid uit te schakelen op een Android toestel, volg je de onderstaande stappen:

Open de Twitter-app Tik op je profiel icoon in de linkerbovenhoek van het Home tabblad Tik op 'Instellingen en privacy' Tik op 'Toegankelijkheid, weergave en talen' Schakel onder Geluid de optie "geluidseffecten" uit

Dat was het. Als het goed is, is je telefoon nu weer terug in de oude, niet-zoemende versie als je teruggaat naar de startpagina van Twitter en naar beneden gaat om te vernieuwen.

Geschreven door Britta O'Boyle.