Het 5G-netwerk van Three dekt nu 54 procent van de Britse bevolking

(Pocket-lint) - Mobiel netwerk Three heeft onthuld dat zijn 5G-netwerk nu 54 procent van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk dekt.

Dit betekent een snelle groei nu het blijft investeren in 5G-diensten. Dekking is nu beschikbaar op meer dan 400 locaties verspreid over 3.000 locaties, waarbij het 5G-gebruik de afgelopen tijd 3G heeft ingehaald.

Het merk kondigde begin mei ook aan dat het zijn 3G-netwerk tegen 2024 volledig zal uitschakelen - een belangrijke zet, aangezien de provider als eerste 3G lanceerde in het Verenigd Koninkrijk, vandaar zijn naam.

Het is van plan om de komende jaren meer dan 2 miljard pond uit te geven aan de transformatie van zijn netwerk.

U kunt controleren of uw gebied toegang heeft tot het 5G-netwerk van Three met behulp van de officiële dekkingschecker hier.

"We zijn onophoudelijk gefocust op het leveren van het grootste en snelste 5G-netwerk voor het Verenigd Koninkrijk," aldus David Hennessy, chief technology officer van Three UK.

"Miljoenen mobiele, zakelijke en thuisbreedbandklanten in meer dan de helft van de Britse bevolking hebben toegang tot onze supersnelle snelheden waardoor ze hun digitale leven ten volle kunnen leven."

Het aantal 5G-apparaten dat toegang heeft tot het netwerk van Three is onlangs verviervoudigd. Het bedrijf meldt dat het dataverbruik van klanten nu gemiddeld bijna 20GB per maand bedraagt.

Geschreven door Rik Henderson.