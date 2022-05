Three en Vodafone voeren nieuwe fusiebesprekingen, beweert men

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse mobiele aanbieders Three en Vodafone voeren naar verluidt opnieuw gesprekken over een mogelijke joint venture.

Naar verluidt zou Vodafone zijn Britse activiteiten willen combineren met Three UK van CK Hutchinson om een groter netwerk te creëren waarmee het kan concurreren met EE en Virgin Media O2.

Three was er eerder niet in geslaagd O2 over te nemen, omdat de Europese Commissie de overname had geblokkeerd. Een combinatie van Vodafone en Three zou de nieuwe onderneming echter in staat stellen de uitrol van het netwerk, waaronder 5G, te versnellen.

Three zelf kondigde onlangs aan dat het zijn netwerkuitbreiding versnelt door zijn 3G-diensten uit te schakelen en zo middelen vrij te maken. Door de krachten te bundelen met Vodafone zou dit echter sneller ten goede kunnen komen aan de klanten van elk.

De Financial Times meldt dat de gesprekken zijn hervat nadat vorig jaar soortgelijke besprekingen hadden plaatsgevonden. Als bronnen worden "mensen met directe kennis van de zaak" genoemd.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Vodafone Three volledig zal overnemen, zoals sommigen in het verleden hebben gesuggereerd, aangezien het bedrijf niet over de middelen zou beschikken voor een dergelijke stap. De eigenaar van Three UK in Hong Kong, CK Hutchinson, zou deze gelegenheid kunnen aangrijpen om een overnamebod in de omgekeerde richting te doen.

Noch Vodafone, noch Three hebben tot dusver commentaar gegeven.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 12 mei 2022

Geschreven door Rik Henderson.