(Pocket-lint) - Het Britse mobiele netwerk Three heeft aangekondigd dat het zijn resterende 3G-diensten tegen eind 2024 zal uitschakelen, om zich uitsluitend te concentreren op 4G en 5G.

Het beweert dat dit middelen zal vrijmaken om zijn 4G-connectiviteit te verbeteren en het bereik van zijn 5G-netwerk uit te breiden.

Het is enigszins een belangrijke mijlpaal omdat Three de eerste operator in het Verenigd Koninkrijk was die een 3G-dienst lanceerde - vandaar de naam. Er wordt echter niet gedacht dat het bedrijf een naamsverandering overweegt.

"3G was het startschot voor de mobiele revolutie en lanceerde Three 20 jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk. Maar de toekomst is ongetwijfeld 5G," zei de CTO van het merk, David Hennessey.

"Terwijl we onze ultrasnelle connectiviteit blijven uitrollen, door niet alleen onze bestaande 4G-locaties te upgraden maar ook nieuwe 5G-locaties te bouwen, zullen we in een positie zijn om het gebruik van 3G in ons hele netwerk tegen het einde van 2024 uit te schakelen."

De 3G- en 4G-diensten van Three bestrijken momenteel 98 procent van het land. Maar het gebruik van 5G heeft 3G al ingehaald in het Verenigd Koninkrijk. De provider stelt dat het aantal 5G-apparaten dat gebruikmaakt van zijn netwerk de afgelopen tijd is verviervoudigd.

Het voorspelt dat 5G tegen het einde van dit jaar goed zal zijn voor 35 procent van al het datagebruik op het netwerk.

Geschreven door Rik Henderson.