Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Premier League is misschien wel 's werelds meest glanzende sportinstelling, maar bezoek een van de oudere terreinen en je zult waarschijnlijk nog steeds vastzitten in de slechte oude tijd van het H+-signaal op je telefoon, niet in staat om Twitter te checken of foto's naar je vrienden te sturen.

Three heeft zich ten doel gesteld om aan te tonen dat dingen kunnen veranderen door van Chelsea's Stamford Bridge het eerste Premier League-stadion te maken met volledige, live 5G erin ingebed, en de ervaring is precies wat je zou hopen.

Dat wil zeggen, je krijgt volledige dekking terwijl je door het stadion beweegt, en het voordeel strekt zich niet alleen uit tot fans - als de wifi van de club zou wegvallen (we zijn er allemaal geweest), dan is het hebben van een 5G systeem als back-up kan van onschatbare waarde zijn voor zijn analisten en technische team op wedstrijddagen.

Als je door de niet-glamoureuze ingewanden van het stadion loopt, kun je gemakkelijk zien wat een grote klus het ook voor Three is geweest. Dit is een gebouw dat in fasen is gebouwd, en er zijn er maar weinig in de afgelopen decennia gekomen, dus het is helemaal niet uitnodigend voor moderne netwerkinfrastructuur.

Het bevestigen van nieuwe antennes op portalen hoog boven het veld en het bekabelen in kilometers kabel om toegangspunten rond het betonnen interieur van het stadion te plaatsen waren beide grote hindernissen, maar het systeem is nu live en werkt soepel.

Of Chelsea-fans het opmerken of niet, zal waarschijnlijk te maken hebben met hoeveel ze met hun smartphones op de grond bezig zijn, maar het is ook een zegen voor de bewoners in de omgeving, die eerder werden verstikt door hun telefoonsignaal terwijl 40.000 mensen naar een wedstrijd kijken . Dat probleem zou tot het verleden moeten behoren met de enorm uitgebreide netwerkcapaciteit die Stamford Bridge heeft gekregen.

Hoewel Three Chelsea sponsort, is dat natuurlijk niet het geval voor de rest van de competitie, dus we zijn er niet zeker van dat de hele Premier League dezelfde aandacht krijgt, vooral die in oudere faciliteiten. Toch zou je aannemen dat het op een dag op zijn plaats zal zijn, dus het is leuk om een glimp op te vangen van hoe dat zal voelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.