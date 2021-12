Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three en EE zijn een samenwerking aangegaan om de eerste operators te worden die mobiele dekking bieden in het gehele Underground Tube-netwerk van Londen.

Ze hebben een gecombineerde deal gesloten met BAI Communications - het bedrijf dat door Transport for London is gekozen om mobiele connectiviteit te leveren in tunnels, op perrons en in loketten van elk station.

BAI was in juni van dit jaar op de hoogte van een concessie van 20 jaar om het systeem te laten werken, en zal het dus tot ten minste 2041 laten werken.

De gebruikte technologie zal klaar zijn voor 5G, maar kan beginnen met het aanbieden van 4G-diensten.

Three en EE- klanten zullen kunnen profiteren van de lancering. Andere netwerken kunnen op termijn aansluiten, waarbij het BAI-systeem is ontworpen om operatorneutraal te zijn. Ondertussen kunnen hun klanten gebruik blijven maken van de bestaande wifi-diensten die beschikbaar zijn op platforms (zoals beheerd door Virgin Media O2).

Eerder dit jaar is begonnen met het toevoegen van mobiele connectiviteit aan Camden Town, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank en Euston, en de voltooiing is gepland voor eind 2022. Naar verwachting zullen alle stations eind 2024 ononderbroken dekking kunnen bieden .

"Ik ben verheugd om te zien dat Three en EE zich aanmelden als de eerste operators die volledige high-speed 4G-toegang over het buizennetwerk bieden. Dit zal een enorm verschil maken voor passagiers, omdat ze kunnen bellen, e-mails kunnen lezen en reisinformatie kunnen controleren terwijl u onderweg bent", zei de burgemeester van Londen, Sadiq Kahn.

"Investeren in de connectiviteit en digitale infrastructuur van Londen is een belangrijke manier waarop we de economie van onze stad helpen stimuleren. Het is ook een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het hele buizennetwerk 5G-ready mobiele dekking heeft."