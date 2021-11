Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three UK heeft opnieuw beloningen geïntroduceerd voor zijn maandelijkse en PAYG-klanten.

Twee jaar na het dumpen van de Wuntu-app, heeft het netwerk Three+ gelanceerd - een vriendelijkere service voor iOS en Android die tal van geldbesparingen en ervaringen biedt.

De app is nu beschikbaar en biedt aanbiedingen voor rondleidingen rond Stamford Bridge, het stadion van Chelsea, de door de drie gesponsorde Premier League-leiders. Er zijn ook kaarten in de voorverkoop voor het Reading en Leeds Festival van volgend jaar.

Dichter bij huis zijn er £ 3 bioscoopkaartjes te koop voor Cineworld-bezoeken. En als je zin hebt om te bestellen, zijn er wekelijkse codes om 20 procent korting te krijgen op Uber Eats-leveringen.

Andere culinaire partnerschappen zijn onder meer incentives met de restaurantketen Frankie & Bennys (voor twee hoofdmaaltijden voor £ 10) en SimplyCook.

"Met zoveel extra pluspunten van Three kunnen leden een filmclub een kickstart geven, een vriend mee uit eten nemen of een date night laten bezorgen en er een onvergetelijke avond van maken", zegt Threes directeur van nieuwe producten, Andrew Foy. "En met meer opwindende beloningen in de pijplijn, is er nooit een beter moment geweest om je bij Three aan te sluiten."

Het is momenteel beperkt tot klanten met maandelijkse betaling en PAYG-abonnementen, maar een veelgestelde vraag stelt dat breedband en andere Three-klanten op tijd kunnen worden opgenomen.