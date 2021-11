Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three Mobile heeft een stapel Britse Black Friday-deals onthuld, waaronder een die een iPhone 13-prijsplan halveert.

Je kunt nu een 128 GB iPhone 13 met onbeperkte data krijgen voor slechts £ 31 per maand voor de eerste zes maanden van een contract van 24 maanden. Er is een aanbetaling van £ 49 voor de handset, hoewel nieuwe klanten die overstappen van een rivaliserende provider ook een Amazon- of prepaid Mastercard-cadeaubon van £ 100 krijgen om de deal nog leuker te maken.

Na de eerste zes maanden stijgt de prijs tot £ 62 per maand.

Een andere geweldige deal is voor de Samsung Galaxy S21 . Je kunt de 5G-telefoon krijgen plus een cadeaubon van £ 100 (zoals hierboven) en 100 GB aan gegevens voor slechts £ 21,50 per maand gedurende zes maanden (met een contract van 24 maanden). De handset kost slechts £ 29 vooraf.

Na de dealperiode stijgen de maandelijkse kosten tot £ 43.

Als u niet op zoek bent naar een telefoon en alleen een sim only-deal wilt, kunt u gedurende de eerste zes maanden van een contract van 24 maanden onbeperkt data krijgen voor slechts £ 10 per maand (daarna stijgt tot £ 20 per maand). Het bevat ook een cadeaubon van £ 50 als u overstapt naar Three.

Afzonderlijke sim-only deals bieden 100 GB aan data voor slechts £ 12 per maand of 30 GB aan data voor slechts £ 10 per maand . Beide contracten lopen over 12 maanden, inclusief de korting.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 5 November 2021

PAYG-klanten worden niet buitengesloten. Een contractvrije SIM-deal biedt onbeperkte data voor slechts £ 20 (vanaf £ 35). Als u automatisch verlengt, duurt dit zes maanden voordat de prijs weer stijgt.

Alle aanbiedingen van Three lopen tot 12 december 2021, verwacht voor de 100 GB en 30 GB SIM-only deals - ze zijn beschikbaar tot respectievelijk 3 december en 30 november.