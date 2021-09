Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three heeft onlangs haar plannen aangekondigd om Go Roam te schrappen - het gratis roaming-voordeel dat de EU, de VS en vele andere landen bestrijkt.

De nieuwe kosten van £ 2 per dag voor de EU, £ 5 per dag voor andere Go Roam-locaties worden van kracht vanaf mei 2022. Pocket-lint heeft echter een manier ontdekt - en bevestigd - om free roaming verder uit te breiden. Je zou het zelfs met twee jaar of langer kunnen verlengen.

De roamingkosten zijn van toepassing op elk contract dat vanaf 1 oktober 2021 wordt afgesloten of verlengd. En zelfs als de kosten pas in mei volgend jaar ingaan, zijn ze onderworpen aan elk contract dat na die datum begint.

Maar als je voor 1 oktober een contract afsluit of verlengt, krijg je gratis roaming zolang het contract loopt. Sluit dus voor het einde van het spel op 30 september 2021 een contract van 24 maanden af, zoals het onbeperkte sim-abonnement voor £ 10 per maand gedurende de zes maanden , £ 20 per maand daarna, en je krijgt er nog twee -jaren Go Roam zonder extra kosten.

Het werkt ook met abonnementen zonder simkaart en we verwachten de iPhone 13 voor het einde van de maand. Dus je zou jezelf ook kunnen trakteren op het nieuwe apparaat van Apple met een nieuw contract en profiteren van gratis roaming voor de duur ervan.

Pocket-lint heeft ook gehoord van een nog aantrekkelijker deal - een manier om voor onbepaalde tijd gratis te roamen. Een woordvoerder van Three bevestigde ons dat een maand SIM-only deals die vóór 1 oktober zijn afgesloten, worden vrijgesteld. Dat betekent dat ze in aanmerking blijven komen voor gratis roaming totdat u het netwerk verlaat of van contract verandert.

Deze deal voor een onbeperkt sim-only abonnement van een maand voor £ 24 per maand lijkt daarom bijzonder goed, omdat je voor altijd gratis roaming krijgt.

En als je al een sim-only abonnement van een maand hebt, hoef je niets te doen - je blijft Go Roam gratis krijgen, ook na mei volgend jaar.