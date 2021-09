Drie nieuwste Britse netwerk om gratis roaming te schrappen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Britse netwerk Three heeft plannen aangekondigd om zijn al lang bestaande Go Roam-voordeel te schrappen.

Net als EE en Vodafone zal het niet langer gratis roaming aanbieden aan klanten wanneer ze reizen in Europa, de VS of andere landen die momenteel gedekt zijn. Vanaf mei 2022 moeten klanten vergelijkbare vergoedingen betalen om hun data-, minuten- en sms-tegoeden in EU-landen en wereldwijd te gebruiken.

Er wordt een vaste prijs van £ 2 per dag in rekening gebracht voor gebruik in EU-landen, £ 5 per dag voor Around the World-locaties, zoals de Verenigde Staten.

Er zal ook een wereldwijde dagelijkse limiet worden ingesteld voor niet-gedekte regios, puur om te beschermen tegen "bill shock".

Klanten die zich aanmelden voor een nieuw contract vanaf 23 mei 2022 - of na 1 oktober 2021 hebben geüpgraded bij Three - komen in aanmerking voor de nieuwe roamingprijsstructuur. Degenen die een contract hebben afgesloten of geüpgraded, kunnen Go Roam nog steeds gebruiken totdat hun contract afloopt. Dat omvat pay as you go-klanten.

Gratis roaming blijft in de Republiek Ierland.

"Het nieuwe tarief zorgt ervoor dat klanten duidelijk weten wat ze zullen betalen als ze hun telefoon in een ander land gebruiken en alleen degenen die roamen betalen voor de dienst. Het zal er ook voor zorgen dat we kunnen blijven investeren in ons Britse netwerk", aldus Three UK. in een verklaring.

De verhuizing volgt op soortgelijke actie van EE en Vodafone, waarbij elk netwerk in het nieuwe jaar ook de roamingkosten opnieuw invoert.

O2 blijft gratis roaming aanbieden in de hele EU en in de VS op bepaalde "Plus Plannen" als een inbegrepen add-on.