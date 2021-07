Drie VK stimuleren 5G op een aantal landelijke locaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three heeft een boost aangekondigd voor zijn 5G-netwerk voor landelijke gebieden, met 110 nieuwe sites die nu gedekt zijn. De sites omvatten enkele kleinere steden en dorpen met een bevolking van slechts 1.000.

Three zegt dat het van plan is om de komende jaren 2.500 nieuwe sites op 5G aan te sluiten als onderdeel van de bredere uitrol van 5G.

De aankondiging is de laatste in een rij van de grote netwerken die de landelijke dekking versterken. Veel hiervan wordt gedaan met verbeteringen aan het 4G-netwerk, aangezien de netwerken dode hoeken en gebieden proberen te dekken waar er maar één provider is, terwijl ze zich voorbereiden op het uitschakelen van 3G.

Three beweert ook dat wat het 5G Wifi noemt (met andere woorden cellulaire breedband voor thuis en op het werk) een "goedkopere, snellere oplossing" is dan bekabelde breedband voor gebieden waar het moeilijk is om glasvezel te installeren, een oplossing die goed bruikbaar zijn voor gebieden waar het inefficiënt is om glasvezel tot aan de deur te installeren.

Het zou zeker goedkoper moeten zijn voor de consument om te installeren en te gebruiken in plaats van te betalen voor een kabel die in de grond moet worden gegraven.

Three voert campagne voor de Britse regering om het gemakkelijker te maken om dit uit te rollen door middel van planningshervormingen - hoewel dit een uitdaging zou kunnen zijn, te oordelen naar de oppositie tegen 5G-masten die we in stedelijke gebieden zien.

Analist Kester Mann van CCS Insight suggereert dat "hoewel de huidige breedbandnetwerken voldoende zijn voor veel van de huidige behoeften, de toekomstige vraag naar meer data-intensieve diensten binnenkort haar grenzen zal verleggen.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung en alles wat Android te bieden heeft

"De ambitie van de regering om tegen 2025 ten minste 85% van de Britse gebouwen te voorzien van gigabit-breedband is een ambitieuze doelstelling."

Mann suggereert verder dat de regering moet optreden om "barrières voor netwerkimplementatie weg te nemen".