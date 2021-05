Three UK is van plan om later dit jaar eindelijk eSIM volledig te lanceren - zal het Apple Watch bevatten?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Drie hebben bevestigd dat het later dit jaar eSIM-services zal lanceren - en het lijkt erop dat deze plannen ook de Apple Watch zullen omvatten.

In een tweet zei de klantenondersteuning van Three UK: "Je hebt misschien gehoord dat we vorig jaar eSIM hebben uitgeprobeerd in geselecteerde winkels. Dit is nu voltooid en we werken aan een volledige lancering later dit jaar."

Je hebt misschien gehoord dat we vorig jaar eSIM hebben uitgeprobeerd in geselecteerde winkels. Dit is nu voltooid en we werken aan een volledige lancering later dit jaar. -Kim - ThreeUKSupport (@ThreeUKSupport) 25 mei 2021

We wisten inderdaad eerder dat Three proeven aan het uitvoeren was - en dat het deze had onderbroken - maar niet dat er bevestigd wordt dat een volledige lancering in de pijplijn zit. Three heeft dit echter eerder omzeild.

Een gebruiker heeft in een post op MoneySavingExpert gedocumenteerd hoe vaak Three heeft te veel beloofd en te weinig geleverd op eSIM en als gevolg daarvan enige compensatie van het netwerk heeft gekregen. In december 2018 stelde Three voor: "we werken samen met Apple aan de ondersteuning van eSIM en zijn van plan deze zo snel mogelijk te introduceren." De lanceringsdata van herfst 2019 en lente 2020 kwamen en gingen. Toen werden de proeven uitgesteld - blijkbaar vanwege de pandemie - voordat de proeven zijn afgelopen september eindelijk van start gegaan.

Klanten vragen al een tijdje om eSIM van Three en het blijft bizar dat het netwerk het niet heeft gelanceerd, vooral niet voor Apple Watch. Dit Facebook-bericht uit 2018 over Apple Watch Cellular-ondersteuning krijgt daar nog steeds regelmatig nieuwe berichten en lijkt nog steeds te worden gecontroleerd door Three Support-beheerders.

Er zijn verschillende berichten op die Facebook-thread van Three Support, waarvan er één zegt: "het plan is dat onze volledige lancering later dit jaar inclusief ondersteuning voor Apple Watch is." Een ander zegt dat bestaande eSIM-klanten - uit de proefperiode - ondersteund blijven worden.

Geschreven door Dan Grabham.