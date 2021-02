Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three UK heeft een netwerkupgrade aangekondigd die 5G naar een totaal van 1.250 locaties in 193 dorpen en steden heeft gebracht, waaronder Brentwood, Chorley en Gateshead.

Drie van hen leverden ook voor het eerst cijfers over de gebieden die onder de 5G-breedbanddienst voor thuisgebruik vallen, hoewel het cijfer klein blijft. "Threes 5G-breedbanddekking voor thuis groeit ook met 1,6 miljoen huishoudens die door onze service worden gedekt."

Net als EE eerder deze week heeft Three ook een upgrade van zijn 4G-netwerk aangekondigd. Three heeft 20 MHz 1400 MHz spectrum toegevoegd aan 1500 netwerksites om de downloadsnelheden tot 3 keer te verhogen en de capaciteit te verdubbelen. De snelheidsverbeteringen zijn alleen beschikbaar voor apparaten die het 1400 MHz-spectrum ondersteunen - dit omvat Samsung Galaxy S8-apparaten of hoger, evenals iPhone 11 en 12 en Google Pixel-, OnePlus- en Oppo-apparaten. Drie spraken eerder over hun inspanningen als onderdeel van het Shared Rural Network (SRN) om de 4G-dekking te vergroten.

Marc Allera, directeur van BT / EE, viel vorige maand de 5G-locatieclaims van rivalen aan en herhaalde ze de afgelopen dagen opnieuw. In zijn oorspronkelijke bericht, duidelijk gericht op Three, merkte hij op: "Mij wordt vaak gevraagd: waarom zou u zich druk maken om welke criteria dan ook, waarom niet gewoon aankondigen wanneer er ook maar één site ergens live is? Wij vinden dat klanten ons netwerk moeten vertrouwen, dus hun ervaring komt overeen met hun verwachtingen.We zouden onze criteria kunnen versoepelen zoals sommige concurrenten, om eerlijk te zijn, het is verleidelijk, door dat te doen, zouden we daarmee onthullen dat 5G zich daadwerkelijk op ongeveer 200 unieke locaties in het VK bevindt.

"Waarom is dit belangrijk? Via onafhankelijke analisten weten we dat netwerken die zich haasten om plaatsen zonder de juiste dekking aan te kondigen, een veel nauwere klantervaring kunnen bieden. Testresultaten suggereren bijvoorbeeld dat het netwerk van een rivaal, dat momenteel beweert het hoogste aantal van 5G-locaties in het VK, heeft in veel van die gevallen zelfs lagere dekkingsniveaus dan EEs. "

