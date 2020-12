Drie Britse gebruikers verwerken nu gemiddeld 15 GB aan gegevens per maand

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three UK zegt dat het gemiddelde datagebruik van zijn klanten maar liefst 15 GB per gebruiker per maand heeft bereikt. De mijlpaal werd bereikt in oktober, een stijging van 50 procent sinds het begin van het jaar.

De cijfers zijn natuurlijk geholpen door mensen die dit jaar meer thuis zijn gebleven en hun gegevensvergoeding op verschillende manieren hebben gebruikt. Veel mensen gebruiken nu thuis gegevens voor werkdoeleinden, terwijl anderen die te maken hebben gehad met langzame thuisverbindingen als ze niet thuis waren, hun toevlucht hebben genomen tot mobiele gegevens voor streaming en meer.

Drie hebben van oudsher onbeperkte datapakketten aangeboden - iets wat de andere netwerken zijn gedwongen te adopteren - maar het netwerk heeft als gevolg daarvan de neiging om meer high-data-gebruikers te hebben. We spraken met een aantal gebruikers die de afgelopen maand respectievelijk 200 GB en 2 TB hebben gebruikt.

Volgens het onderzoek van Three hebben Britten dit jaar vaker contact opgenomen met vrienden en familie, waardoor ze honderden berichten hebben gestuurd en meer dan 150 spraakoproepen hebben gedaan. Interessant is dat uit het onderzoek ook bleek dat ongeveer 50 procent van de Britse werknemers dacht dat ze productiever waren geweest door thuis te werken, ook al besteden ongeveer een half miljoen van ons 25 of meer uur per week aan videogesprekken.

5G is niet zo ver vooruitgegaan als we hadden verwacht in 2020 (om voor de hand liggende redenen), maar met meer 5G-telefoons in de buurt voelt het zeker alsof 2021 het jaar zal zijn waarin 5G eindelijk in versnelling treedt.

Three lanceerde zijn 5G-netwerk in februari op 68 locaties voordat het vorige maand werd uitgebreid tot in totaal 154 steden . Dat betekent dat Three 5G op meer locaties heeft dan andere, maar de dekking is op elke plaats nogal gelokaliseerd.

Geschreven door Dan Grabham.