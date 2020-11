Three UK kondigt aan dat zijn 5G-dekking nu live is in 154 steden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three heeft aangekondigd dat zijn 5G-service nu beschikbaar is in 154 steden. Dat overtreft de huidige telling van EE van 112 en O2s van ongeveer 100, maar de dekking van Three op elke locatie is momenteel beperkter.

Three lanceerde zijn 5G-netwerk in februari na enkele maanden vertraging en werkte samen met Nokia en Ericsson aan de uitrol van 5G. Deze laatste aankondiging is de eerste uitrol van Ericsson-zendmasten die ook 4G-verbeteringen zullen brengen. Manchester, Glasgow en Reading zijn de belangrijkste locaties die door Three worden genoemd voor de nieuwe Ericsson-sites.

Het lijdt geen twijfel dat, hoewel de voortgang bij de uitrol van 5G in 2020 om voor de hand liggende redenen niet zo snel is gegaan als verwacht, we de komende maanden een toename van alle 5G-netwerken zullen zien wanneer we het omslagpunt bereiken. van de meeste nieuwe mid-range en vlaggenschip handsets die geschikt zijn voor 5G.

Three claimt een gemiddelde datasnelheid voor 5G van meer dan 200 Mbps en hoewel dat sneller is dan andere netwerken, heeft Three het voordeel dat het 100 Mhz aan aaneengesloten spectrum bezit (het is een enkel blok) - meer dan enig ander Brits netwerk. Dit voordeel zal echter in de loop van de tijd afnemen naarmate het spectrum verder wordt toegewezen.

Three zegt dat zijn 5G-netwerk nu wordt bediend door 800 gsm-masten.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Rik Henderson.