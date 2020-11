Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is een goed moment om nieuwe elektronica op te halen - dat is geen geheim, maar het is ook een uitstekende gelegenheid om te besparen op plannen voor je smartphone of om een geheel nieuwe gsm op te halen.

Threes heeft vaak een aantal van de beste prijzen in het VK als het gaat om plannen, en dat verandert niet nu de enorme reducties zijn bereikt - er zijn een aantal serieus grote besparingen om hier van te profiteren.

Er is een hele reeks besparingen in de Black Friday-uitverkoop , dus we hebben enkele van de beste deals voor je uitgezocht.

De headliner van de hele shebang is een abonnement met alleen een simkaart waarmee je onbeperkte data krijgt, inclusief 5G als je telefoon dit ondersteunt, voor slechts £ 17 per maand - ook met een contract van slechts 12 maanden.

Evenzo, als u weet dat u daarvoor niet genoeg gegevens zult gebruiken om het waard te zijn, kunt u in plaats daarvan kiezen voor 12 GB per maand, voor slechts £ 10 per maand, een geweldige manier om de kosten elke maand laag te houden.

Wat betreft telefoonabonnementen, er zijn echter ook enkele geweldige opties, waaronder de buitengewoon indrukwekkende Samsung Galaxy S20 5G , waarmee je tijdens de verkoop een enorme besparing van £ 312 kunt behalen. Het kost slechts € 45 per maand met onbeperkte data, een geweldige all-in prijs voor een van de beste telefoons die er momenteel zijn.

Als Apple meer jouw stijl is, is er ondertussen een geweldige deal voor de iPhone 12 mini , met gemak de beste kleine telefoon die momenteel op de markt is. Je kunt het krijgen, met een gratis paar AirPods, voor £ 29,50 per maand gedurende de eerste zes maanden, voordat het terugkeert naar £ 59 per maand - dat is echt een flinke korting.

Eindelijk, als je op zoek bent naar dat pure Android-gevoel, hoe zit het dan met de Google Pixel 5 , die je kunt pakken met een volledig gratis Nest Audio, de nieuwste slimme luidspreker van Google ter waarde van £ 90. De telefoon kost ook £ 35 per maand, wat het pakket echt betaalbaar maakt.

Er zijn nog veel meer besparingen op de vele, vele telefoons die Three bij zich heeft, dus zorg ervoor dat u de uitverkoop bekijkt als u op zoek bent naar een nieuwe handset of een nieuw simkaart.

Geschreven door Max Freeman-Mills.