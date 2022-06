TCL lanceert Stylus 5G, een goedkope 5G-telefoon met een ingebouwde pen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TCL heeft een nieuwe mid-range stylus smartphone geïntroduceerd. De smartphone heet de TCL Stylus 5G en is vanaf 2 juni 2022 verkrijgbaar bij T-Mobile in de VS.

De Stylus 5G beschikt over een ingebouwde stylus, een 6,81-inch 1080p LCD-scherm, een MediaTek Dimensity 700 5G-chipset, 4 GB RAM-geheugen, 128 GB opslagruimte, een batterij van 4.000 mAh, een MicroSD-sleuf voor opslaguitbreiding en een hoofdtelefoonaansluiting. De TCL Stylus 5G heeft een 50-megapixel hoofdcamera met een 5-megapixel ultrawide, 2-megapixel macro en een 2-megapixel dieptesensor.

Er is ook een 13-megapixel selfiecamera aan de voorkant van de telefoon.

De stylus zelf is magnetisch. Als je de stylus verwijdert terwijl de telefoon ontgrendeld is, verschijnt er een notitie-app op het vergrendelscherm, zodat je snel iets kunt opschrijven.

Voor andere software is er een AI-app voor handschrift-naar-tekst, genaamd Nebo, die is ontwikkeld in samenwerking met Nebo. Er is ook een rekenmachine-app, genaamd MyScript Calculator 2, die geschreven vergelijkingen kan herkennen en berekeningen kan opslaan. De telefoon wordt geleverd met Android 12, en TCL belooft één upgrade van de OS-versie en twee jaar beveiligingsupdates.

Als u zich afvraagt hoeveel dit alles u gaat kosten, TCL prijst de Stylus 5G op $258. Dat maakt het een van de goedkoopste stylus telefoons en 5G telefoons.

Er is nog niets bekend over de Britse prijzen of beschikbaarheid.

Geschreven door Maggie Tillman.