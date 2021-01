Eerste twee telefoons in de TCL 20-serie onthuld: 20 5G en 20 SE

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TCL was lange tijd een merk dat achter de schermen bleef op de smartphonemarkt en telefoons voor andere merken produceerde. Meest recent waren dat Alcatel en BlackBerry, hoewel deze laatste niet langer deel uitmaakt van de portefeuille van TCL .

Pas in 2020 lanceerde het bedrijf de juiste smartphones met een eigen naam op de achterkant, in de TCL 10-serie en in 2021 lanceert het bedrijf de vervolgreeks.

De 20-serie van TCL zal uiteindelijk meer modellen bevatten, maar het bedrijf trapt de reeks telefoons af met de betaalbare TCL 20 5G en de TCL 20 SE.

6,67-inch full HD + scherm

Leeuwenbek 690 5G-processor

6 GB RAM en 128 GB / 256 GB opslag

4500 mAh batterij

Drievoudige camera

Van de twee nieuwe telefoons is de TCL 20 5G - die al soft-gelanceerd is in Italië - de krachtigste en de enige die ondersteuning biedt voor 5G, dankzij de Snapdragon 690 5G-chipset erin.

Het heeft een vrij standaard ontwerp - verkrijgbaar in grijs of blauw - en heeft een enkele uitsparing voor de selfiecamera aan de voorkant.

Dat scherm is een full HD + -paneel (1080 x 2400) met ondersteuning voor HDR10-weergave, en het beslaat 91 procent van het beschikbare oppervlak aan de voorkant, dankzij enkele relatief dunne randen.

De rechthoekige camerabehuizing aan de achterkant is voorzien van drie cameras. De primaire 48 megapixel camera wordt vergezeld door een 8 megapixel ultrabrede lens en een lage resolutie 2 megapixel macro camera voor het scherpstellen van dichtbij.

Het draait bij de lancering op Android 10, maar kan worden geüpgraded naar Android 11 en heeft een batterij van 4.500 mAh waarmee iedereen een volledige dag kan doorkomen. Met 18 W PD-opladen laadt het ook relatief snel op.

TCL 20 5G wordt in de nabije toekomst uitgerold naar andere markten met prijzen vanaf € 299, waardoor het een hotspot is voor scherp geprijsde telefoons uit het middensegment. (Britse prijzen zijn nog niet aangekondigd)

6,82-inch 720p-scherm

Quad camerasysteem

Snapdragon 460-processor

5000 mAh batterij

De meeste hardware-elementen in de 20 SE zijn een stapje terug ten opzichte van de 20 5G die - gezien het prijsniveau - volledig wordt verwacht.

Het scherm aan de voorkant heeft een resolutie van 720p (720 x 1640) en de processor binnenin is de Snapdragon 460, een van de meer budgetvriendelijke processors van Qualcomm die meestal te vinden is in telefoons met een laag niveau.

Het heeft een quad-camerasysteem dat bestaat uit de gebruikelijke primaire en ultrabrede cameras naast twee sensoren met een lage resolutie: een macro en een diepte.

De grootste aantrekkingskracht is waarschijnlijk de levensduur van de batterij. Met een scherm met een lagere resolutie en een batterij van 5.000 mAh zou het een van de meest duurzame telefoons in de budgetsector moeten zijn.

Je krijgt 4 GB RAM en 64 GB opslag, plus de mogelijkheid om uit te breiden met een micro SD-kaart tot 256 GB extra.

De SE is de meest betaalbare telefoon uit de TCL 20-serie en zal in januari in Europa verkrijgbaar zijn voor € 149. We wachten nog steeds op de Britse prijzen.

Geschreven door Cam Bunton.