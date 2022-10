Sony Xperia Ace IV lek beweert een enorme upgrade ten opzichte van het oude model

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fans van kleinere telefoons hebben misschien een nieuwe mededinger op komst, met een nieuw lek dat beweert dat de specs voor de onaangekondigde Sony Xperia Ace IV bekend zijn.

Verwacht wordt dat de nieuwe Sony Xperia Ace III zal worden vervangen door een relatief klein 5,5-inch scherm, maar dat betekent niet dat het geen opmerkelijke upgrade zal zijn ten opzichte van het vorige model.

Een nieuw lek suggereert dat kopers een telefoon kunnen verwachten met een FHD+ 2520x1080 scherm dat een OLED paneel zal gebruiken. Dat is een grote upgrade ten opzichte van het vorige HD+ LCD-scherm dat werd gebruikt. En daar houdt het goede nieuws niet op.

Andere opvallende specificaties zijn een startspecificatie van 6GB RAM en 128GB opslag, met een batterij van 4.500mAh. Dat is 50% meer RAM en dubbele opslag van de vorige stand, hoewel de batterijcapaciteit niet is veranderd - waarschijnlijk vanwege dat kleine schermformaat. Dit alles zal naar verwachting worden gekoppeld aan een Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 chip - een flinke upgrade ten opzichte van de Snapdragon 480 die in de Experia Ace III werd gebruikt.

Dit alles komt via een SumoDigest rapport dat blijkbaar afkomstig is van het Chinese sociale netwerk Weibo, maar als het accuraat is, zou het kunnen betekenen dat de volgende Sony Xperia Ace telefoon de specs heeft om er een potentiële winnaar van te maken. We moeten wachten op een officiële bevestiging om het zeker te weten, maar ons is verteld dat we de Xperia Ace IV ergens volgend jaar kunnen verwachten.

Geschreven door Oliver Haslam.