(Pocket-lint) - De Xperia 1 IV, het vlaggenschip van Sony, zit boordevol ongelooflijke functies. Een van de meest opwindende daarvan is de eerste echte optische zoomlens die op een smartphone te vinden is.

Maar je vraagt je misschien af wat echte optische zoom precies inhoudt, en hoe het zich verhoudt tot de huidige smartphone-technologie. Laten we er eens dieper op ingaan om uit te vinden waar het allemaal om gaat.

De meeste smartphones hebben camera's met een vaste brandpuntsafstand. In de traditionele fotografie staan deze bekend als prime lenzen en worden ze vaak gebruikt vanwege hun uitstekende beeldkwaliteit en betaalbaarheid in vergelijking met premium zoomlenzen. Fotografische zoomlenzen zijn doorgaans ook groter en zwaarder dan prime lenzen, maar je hoeft misschien niet zo veel lenzen mee te nemen, dus er is een afweging in praktische bruikbaarheid.

In telefoons zijn vaste lenzen het meest zinvol vanwege de beperkte afmetingen. Niemand wil per slot van rekening een L-vormige telefoon met een enorme lens aan de achterkant. Om de beperkingen van vaste brandpuntsafstanden te omzeilen, hebben smartphonefabrikanten dus hetzelfde gedaan als veel fotografen: ze vullen hun tas met prime lenzen van verschillende lengtes. In de telefoonwereld betekent dit natuurlijk een camera-array met (meestal) een ultragroothoek-, een normale en een telefoto-camera.

Wanneer je op de meeste smartphones pinch-zoomt, wissel je tussen deze camera's, en de brandpuntsafstanden daartussen zijn digitaal bijgesneden beelden van de dichtstbijzijnde bredere camera. Dit is een heel slimme oplossing, maar het betekent wel dat het beeld tussen de brandpuntsafstanden in aanzienlijk slechter wordt. Het kan ook een nogal schokkerige sprong zijn wanneer u op het volgende objectief stapt, omdat de kleurweergave van de extra objectieven niet altijd zo goed overeenkomt als we zouden willen.

De Sony Xperia 1 IV heeft zowel standaard als ultra-groothoek vaste camera's naast een 85mm - 125mm equivalent telefotozoomlens. De telelens heeft echte optische zoom, wat betekent dat het op een vergelijkbare manier werkt als een traditionele zoomlens voor DSLR's en spiegelloze camera's, alleen op een veel kleinere schaal.

Zoomlenzen werken door optische elementen fysiek te verplaatsen om de brandpuntsafstand te veranderen. De eenvoudigste manier om hieraan te denken is door je een vergrootglas voor te stellen. Hoe verder je een vergrootglas naar achteren trekt, hoe groter het object lijkt te zijn waarnaar je kijkt. Zoomlenzen zijn een beetje slimmer dan dat, maar het basisprincipe is hetzelfde. Om dit in de telefoon in te passen, heeft Sony de camera zijwaarts gemonteerd en gebruikt het een periscoop-achtige methode om om de hoek te schieten - slim spul.

In de praktijk betekent de toevoeging van echte optische zoom dat brandpuntsafstanden tussen 85 mm en 125 mm profiteren van een mechanische zoom, in plaats van digitale uitsnedes. Alle tussenliggende brandpuntsafstanden behouden dezelfde kwaliteit, kleurnauwkeurigheid en resolutie als die aan het eind van de schaal.

Op de Xperia 1 IV vertrouwt Sony nog steeds op vaste brandpuntsafstanden voor de ultrabrede en hoofdcamera's, waarschijnlijk vanwege de beperkte afmetingen. Hoewel, het zou geweldig zijn om te zien het hele bereik gedekt door een optische zoom in de toekomst.

Maar voor nu denken we dat dit een slimme manier is om het probleem aan te pakken. Wanneer je opnamen maakt met de hoofdsensor of de ultra-groothoeksensor, is de kans groot dat je gewoon dichter bij je onderwerp kunt gaan staan, of juist verder weg. Bij telefoto-opnamen is dichterbij lopen echter geen optie.

Als in dat geval voor de ideale kadrering bijvoorbeeld een brandpuntsafstand van 95 mm nodig is, kunt u daarop inzoomen zonder enig kwaliteitsverlies. Met een systeem dat op vaste camera's is gebaseerd, zou u de kwaliteit juist aanzienlijk verminderen door digitaal bij te snijden tot het gewenste kader.

De optische zoom kan ook een geweldig hulpmiddel zijn voor video, waardoor je vloeiend kunt inzoomen en misschien zelfs het beroemde Vertigo effect kunt bereiken, als je creatief bent.

Geschreven door Luke Baker.