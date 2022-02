Uitgelekte Sony Xperia 1 IV-renders onthullen alles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben eerder gemeld dat het aankomende vlaggenschip van Sony in mei van dit jaar zou kunnen worden gelanceerd , maar tot nu toe is er weinig bekend over het apparaat.

Maar nu geven de beruchte OnLeaks in samenwerking met GizNext ons een gedetailleerd beeld van de aanstaande Sony Xperia 1 IV.

De gelekte renders laten zien dat Sony's typische vierkante ontwerptaal zijn weg vindt naar de volgende generatie.

De voorkant van het apparaat is voorzien van een bekend scherm met platte randen en een kleine perforatiecamera aan de linkerkant van het oorstuk.

Aan de achterkant zien we een langwerpige verticale camera-array, opnieuw vergelijkbaar met de array die te zien is op de Xperia 1 III .

Qua connectiviteit zien we een USB-C- poort, SIM-lade (vermoedelijk met ondersteuning voor MicroSD-kaarten ) en de vaak verwaarloosde hoofdtelefoonaansluiting .

Er is niet langer een speciale Google Assistent- knop, die was te vinden op zijn voorganger.

Er wordt gesuggereerd dat we ten minste twee kleurstellingen voor de Xperia 1 IV zullen zien, waaronder zwart en matgroen.

GizNext suggereert dat het scherm 6,5 inch zal zijn en dat de camera-array een telelens zal hebben, maar andere details zijn onbekend.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Hoewel we niet veel details hebben over de hardware binnenin, hebben eerdere lekken een Snapdragon 8 Gen 1 -processor en 45 W snelladen gesuggereerd. Het belooft een spannende release te worden voor Sony-fans.

Geschreven door Luke Baker.