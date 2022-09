Sony Xperia Stream is een enorme koelventilator voor gaming op een Xperia 1 IV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft de Xperia Stream (XQZ-GG01) gelanceerd, een stevige koelventilator die je aan de achterkant van een Sony Xperia 1 IV kunt vastschroeven om er een speciale gamingtelefoon van te maken.

Het belangrijkste doel is om je handset koel te houden tijdens intensieve gamesessies, maar bevat ook poorten voor snellere, stabielere internetconnectiviteit, stroom, audio en video-output.

Via een HDMI-poort (120Hz) kun je bijvoorbeeld je gameplay naar een pc streamen, terwijl een LAN-poort je een bedraad 'net'-optie biedt.

Sony levert bij de Xperia Stream een Game Enhancer-app voor de telefoon, waarmee je handmatige controle hebt over de ventilatorsnelheid en andere opties om de prestaties van je apparaat te tweaken. Thermische boost-technologie wordt aangeboden om de telefoon in staat te stellen veeleisende belastingen aan te kunnen, waaronder een hogere grafische resolutie en/of framerates.

De clip-on accessoire stroomt lucht door een poort aan de achterkant van het toestel en over de gehele achterkant. Het is speciaal ontworpen voor gebruik met de Xperia 1 IV - de telefoon die eerder deze zomer is uitgebracht.

Volgens GSMArena zal de prijs JPY 23,100 (ongeveer £ 138) bedragen wanneer het binnenkort beschikbaar komt in Japan. De telefoon zal later deze week op de Tokyo Game Show voor het publiek worden getest.

Er is nog niets bekend over een Britse, Amerikaanse of Centraal-Europese release.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.