Xperia gaming evenement bevestigd: Zou Sony op het punt staan een nieuwe gaming telefoon te lanceren?

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat het op 12 september een evenement zal organiseren. De inhoud van het evenement is onbekend, maar het wordt gehouden in Japan en vindt plaats onder de merknaam Xperia, dus het is mobiel-gerelateerd.

De teaser video onthult niet veel, behalve dat er een gamer te zien is en de woorden "made for pro gamers and streamers".

Dat roept meer vragen op dan het beantwoordt: de link tussen gaming en Xperia roept onmiddellijk de vraag op of Sony zich opmaakt om de PlayStation-telefoon opnieuw op te nemen. De vorige iteratie was de Xperia Play (gelanceerd onder het Sony Ericsson-merk), die was voorzien van een uitschuifbare controller waarmee je buiten het scherm kon gamen.

Dat was in 2011 en daarvoor was er de PSP Go (gelanceerd in 2009), die de PSP moest evenaren maar dan compacter.

Wat ons enigszins pessimistisch maakt over de lancering van een nieuwe gsm door Sony, is dat er nog niets is uitgelekt en dat dit evenement in Japan plaatsvindt, dus mogelijk is het in eerste instantie gericht op de Japanse markt. Een nieuwe PlayStation-telefoon zou toch zeker een groot wereldwijd evenement zijn?

Dat brengt ons bij het volgende deel van deze tease, dat suggereert dat het "voor streamers" is. Het is waarschijnlijk dat Sony gewoon de game-ervaring wil verbeteren voor degenen die graag streamen - dus misschien krijgen we gewoon Xperia-accessoires. De verschijning van een Scarz gamer versterkt dit, en de laatste nagel aan de gaming telefoon doodskist is het feit dat de YouTube teaser video de woorden "Made for the players - Sony's Xperia new gaming gear is coming..." bevat.

Het ziet er dus helaas naar uit dat de PlayStation-telefoon tot het verleden zal blijven behoren en dat het evenement van 12 september waarschijnlijk in het teken zal staan van gamingaccessoires die worden ondersteund door het door Xperia gesponsorde Scarz e-sportteam.

Geschreven door Chris Hall.