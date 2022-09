Waarom vermeldt Sony IP65 en IP68 voor zijn smartphones?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de dingen waar Sony om bekend staat is het waterdicht maken van zijn telefoons. Sony Mobile was een van de eersten die een dergelijke bescherming aanbood en dat is al lang zo doorgegaan, met waterdichtheid op een hele reeks toestellen.

Maar één vraag komt telkens weer naar boven, vanwege een van de eigenaardigheden die Sony gebruikt op zijn specificatieblad. Het bedrijf vermeldt IP65 en IP68 samen, waardoor veel mensen zich afvragen welke van de twee het is en waarom Sony mensen op deze manier in verwarring brengt.

-

Volgens Sony is het antwoord eenvoudig, maar u moet wel begrijpen wat deze waarden betekenen en hoe ze worden getest.

We hebben hier een volledige gids over het IP-classificatiesysteem, maar we zullen ons beperken tot de specifieke kenmerken voor Sony Xperia-apparaten.

Het eenvoudige antwoord is dat de tests voor de IP65- en de IP68-normen verschillend zijn. Deze normen zijn ontworpen om de bescherming tegen binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen in verschillende scenario's te testen - en omdat er verschillende nummerparen zijn, wordt er aan verschillende voorwaarden voldaan.

In deze situatie zegt Sony dat het toestel stofdicht is (dat is de 6), maar bescherming biedt tegen waterstralen uit elke richting (dat is de 5) en bescherming tegen voortdurende onderdompeling in water (dat is de 8).

Wat Sony in feite zegt, is dat Xperia-apparaten aan beide normen voldoen.

Andere fabrikanten - Apple bijvoorbeeld - vermelden alleen IP68. Dit zou betekenen dat het toestel stofdicht is, maar in deze situatie zegt Apple alleen dat het toestel voldoet aan de norm voor onderdompeling en kun je er niet van uitgaan dat het toestel beschermd is tegen waterstralen.

Dus hoewel het lijkt alsof Sony niet zeker is van wat het zegt, geeft het eigenlijk meer informatie, wat je een grote gemoedsrust zou moeten geven over zijn apparaten.

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die beschikbaar zijn om te kopen Door Chris Hall · 20 juni 2022 Wat zijn de beste smartphones die in 2022 verkrijgbaar zijn? We testen de nieuwste opties van Google, Apple, Samsung, Oppo en nog veel meer om

squirrel_widget_6957625

Geschreven door Chris Hall.