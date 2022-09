Sony Xperia 5 IV pre-orderaanbiedingen zijn inclusief gratis Sony WF-1000XM4 hoofdtelefoon of LinkBuds S

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft zojuist de Sony Xperia 5 IV aangekondigd, haar nieuwe compacte telefoon met vlaggenschip-kwaliteit. Het volgt het voorbeeld van de Sony Xperia 1 IV, met Snapdragon 8 Gen 1 kracht en een drievoudig camera systeem aan de achterzijde.

De Sony Xperia 5 IV zal beschikbaar zijn vanaf eind september of oktober, maar er zijn een aantal geweldige pre-order aanbiedingen nu live voor degenen die dit compacte vlaggenschip overwegen.

Voor mensen in de VS wordt de Xperia 5 IV momenteel vermeld als een product dat op 27 oktober 2022 wordt geleverd, maar de pre-orderaanbieding omvat een paar Sony WF-1000XM4.

Dit is een van de beste echte draadloze hoofdtelefoons die je kunt krijgen, met uitstekende ruisonderdrukking en ze kosten normaal gesproken $ 279 - dus dat is nogal een besparing!

De pre-order prijs voor die in de VS is $999,99 en het komt in de detailhandel nu.

Voor degenen in het Verenigd Koninkrijk en Europa, Sony is ook het aanbieden van een grote pre-order aanbieding. Deze keer is de deal voor de handset en een gratis paar Sony LinkBuds S.

De LinkBuds S zijn een lichtere en compactere draadloze hoofdtelefoon, maar bieden veel van dezelfde functies als de WF-1000XM4. Ze bieden een geweldige ruisonderdrukking en een geweldige ondersteuning voor Hi-Res muziek.

Voor beide aanbiedingen kunt u de bovenstaande widget gebruiken om u door te verwijzen naar een verkooppunt in uw regio - zorg ervoor dat de gratis hoofdtelefoon deel uitmaakt van die pre-order optie om ervoor te zorgen dat u de deal krijgt.

De Sony Xperia 5 IV biedt alle kracht van een vlaggenschip telefoon in een compactere behuizing, waardoor het een van de weinige echt krachtige compacte apparaten is.

De Snapdragon 8 Gen 1 zorgt voor een vlaggenschip ervaring, terwijl er ondersteuning is voor microSD om de opslagruimte uit te breiden en er is een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting - zeldzame functies op een moderne telefoon.

Dit toestel biedt een 5000mAh batterij - groter dan de vorige generatie - en ondersteunt ook draadloos opladen, een primeur voor de Xperia 5-serie.

Het drievoudige camerasysteem aan de achterzijde biedt drie 12-megapixelcamera's en maakt gebruik van de ervaring van Sony alpha-camera's om je een betere handmatige ervaring te geven, terwijl de frontcamera ook is geüpgraded naar een 12-megapixelsensor.

Het 6,1-inch display is nu helderder en biedt u een betere visuele ervaring met X1 Mobile verwerking.

Geschreven door Chris Hall.