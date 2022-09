Sony Xperia 5 IV voegt eindelijk draadloos opladen en helderder scherm toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony Mobile heeft de nieuwste versie van zijn compacte vlaggenschiptelefoon uitgebracht, de Sony Xperia 5 IV.

Volgens het patroon van voorgaande jaren, neemt de Xperia 5 IV de kracht van het vlaggenschip Xperia 1 model en verpakt het in een kleinere behuizing.

-

De Xperia 5 IV wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1, net als de Xperia 1 IV, maar dat is enigszins in het nadeel omdat veel recentere telefoons de 8+ Gen 1, de nieuwere iteratie van die hardware, hebben geadopteerd. Dat geldt ook voor de Asus Zenfone 9, een natuurlijke concurrent van Sony's toestel.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

Sony houdt ook vast aan zijn 21:9-schermformaat, maar heeft de helderheid van dit scherm opgevoerd. Het heeft nog steeds een Full HD+ resolutie, met 120Hz verversingssnelheid en een verwerkingsboost geleverd door Sony's X1 Mobile chip, ontworpen om je video content er beter uit te laten zien.

Er zit nu een 5000mAh batterij in dit toestel, wat indrukwekkend is, samen met de toevoeging van draadloos opladen voor de eerste keer, wat zeker een populaire toevoeging zal zijn aan deze telefoon.

Er zijn nieuwe luidsprekers ingebouwd in het frame voor een groter geluid, terwijl deze kleine telefoon ook de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting behoudt, wat volgens Sony is om degenen te ondersteunen die willen vasthouden aan een paar geweldige hoofdtelefoons met kabel.

Er is veel audio-ondersteuning zoals je zou verwachten, inclusief LDAC voor high-fidelity draadloze audio, samen met 360 Reality Audio en upmixing om standaard muziek nog meeslepender te laten klinken.

Zoals je zou verwachten is het ontwerp niet veel veranderd en draagt het nog steeds de IP65/68 rating die je verwacht van een premium Sony toestel.

Sony heeft het natuurlijk over de camera, maar dit is een gebied waar het niet hetzelfde is als de Xperia 1 IV - want er is geen variabele zoom hier, in plaats daarvan heb je een standaard optische telefoto.

Er is een trio van 12-megapixelcamera's aan de achterzijde met een hoofdlens (24 mm), een ultrabrede lens (16 mm) en een telefoto (60 mm), waarmee de beproefde cameraformule van Sony wordt gevolgd die veel van de Sony alpha-camerabeleving probeert te reproduceren.

Alle camera's achterop kunnen 4K-video's met 120 fps vastleggen, er is automatische oog-tracking om het onderwerp scherp te houden (dit werkt zowel bij mensen als dieren) en er is een reeks technologieën voor trillingsonderdrukking om je opnamen stabiel te houden.

Er is nu ook een 12-megapixel sensor voor de frontcamera, om die selfies te nemen.

Sony zegt dat je 3 jaar lang beveiligingsupdates krijgt en we wachten op de bevestiging hoeveel Android OS updates je krijgt - we vermoeden dat het er misschien maar twee zijn, maar dat is niet concreet.

De Sony Xperia 5 IV zal worden gelanceerd op £ 949 / €1049 en het zal beschikbaar zijn om te bestellen vanaf eind september.

We verwachten dat een pre-order bundel de LinkBuds S zal bevatten.

Geschreven door Chris Hall.