Laatste kans om de Sony Xperia 1 IV te pre-orderen met gratis Sony WH-1000XM4 hoofdtelefoon!

(Pocket-lint) - Sony kondigde onlangs zijn nieuwste vlaggenschip telefoon - de Xperia 1 IV - en het is momenteel in de pre-order.

Het grote nieuws hier is de pre-order incentive is een gratis paar Sony's uitstekende 1000XM4 noise-cancelling hoofdtelefoon. In het VK en de EU biedt Sony namelijk de WH-1000XM4 aan, terwijl het in de VS de WF-1000XM4 aanbiedt.

De WH-1000XM4-hoofdtelefoon is echt een geweldige metgezel voor deze telefoon, met ondersteuning voor LDAC voor draadloze high-res muziek en een van de beste ruisonderdrukkende prestaties die je kunt vinden.

De prijs van deze hoofdtelefoon ligt rond de £279 / €275, dus je krijgt een heleboel voor een hoofdtelefoon.

Natuurlijk kan de Sony Xperia 1 IV je ook enthousiast maken. Het zet Sony's 21:9 display trend voort, met een 4K resolutie op deze telefoon, waardoor het een ideaal toestel is voor het kijken van films onderweg.

Hij wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1, terwijl de camera's aan de achterzijde ook een reeks geavanceerde foto- en video-opties bieden.

Sony heeft hier veel ervaring van zijn Alpha-camera's geïmporteerd en geeft je geavanceerde videobesturing zodat je het niet allemaal aan de telefoon hoeft over te laten, je kunt echt je creatieve vermogens uiten.

We zijn nog maar net begonnen met onze Sony Xperia 1 IV review, maar wat je echt moet weten is dat deze pre-order slechts tot 15 juni loopt in het Verenigd Koninkrijk - dus je hebt tot die tijd om je bestelling binnen te krijgen en je gratis 1000XM4 hoofdtelefoon veilig te stellen.

De telefoon zal vanaf 16 juni 2022 algemeen verkrijgbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk en kort daarna in Europa.

Als je toevallig in de VS bent en geïnteresseerd in die gratis Sony WF-1000XM4, dan kun je ook een pre-order plaatsen - maar dan moet je wachten tot de telefoon op 1 september wordt gelanceerd!

