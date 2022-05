Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile heeft zijn officiële Xperia kanaal op Weibo gebruikt om het volgende vlaggenschip telefoon te teasen en de video - naast het herhalen van de lanceringsdatum die we al wisten - praat over de brandpuntsafstand.

In de video, Pierre Lambert - een fotograaf en YouTuber - praat over hoe het voelt als het gebruik van een "grote optische lens", alvorens te verklaren "het voegt gewoon een bereik toe, niet alleen in termen van brandpuntsafstand, maar ook in termen van creatieve mogelijkheden."

Hoewel voldoende vaag - om te voorkomen dat we de details te snel kennen - is er genoeg om de eetlust op te wekken. Omdat Sony Mobile specifiek de brandpuntsafstand teaset, lijkt het erop dat we een betere zoomcamera gaan krijgen.

Hoe die betere zoom er precies uitziet, moeten we nog zien. De vorige Xperia 1 III had twee optische zoomlengtes, waarbij zowel 2,9x als 4,4x beschikbaar waren via dezelfde telefotocamera. Het zou kunnen dat Sony deze keer voor een soortgelijke aanpak kiest, of zelfs langere optische lengtes toevoegt. We weten het niet zeker.

Sony's volgende vlaggenschiptelefoon wordt op 11 mei gelanceerd - details over hoe je dit kunt doen vind je hier - en de verwachting is dat de lancering wederom gericht zal zijn op creatieven, fotografen en videografen.

De Xperia 1 IV zal naar verwachting worden gelanceerd met dezelfde lange, smalle beeldverhouding als eerdere modellen, met platte randen, IP68 water- en stofbestendigheid plus een 4K-resolutie 21:9 OLED-display.

Andere specificaties zijn de Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB of 16 GB RAM en een stevige 5000 mAh batterij. Tenminste, dat zijn de geruchten tot nu toe. Gelukkig hoeven we nog maar een paar dagen te wachten tot we alle details officieel te weten komen.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 4 mei 2022

Geschreven door Cam Bunton.