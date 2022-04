Sony Xperia 1 IV geruchten, functies en nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben dit jaar al telefoonlanceringen gezien van Samsung, Oppo, OnePlus en zelfs Apple, maar we wachten nog steeds op Sony Mobile en toevoegingen aan haar Xperia-lijn.

Met een opvolger voor de Sony Xperia 1 III verwacht, hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord. Geruchten noemen het de Xperia 1 IV, hoewel er is de suggestie dat Sony zou kunnen veranderen haar naam strategie weer, dus terwijl Xperia 1 IV is wat we verwijzen naar het als in deze functie, kan het iets anders worden genoemd wanneer het aankomt.

Hoe dan ook, dit is wat we tot nu toe weten over Sony's volgende Xperia vlaggenschip.

Mei 2022?

Geruchten beweren dat de Sony Xperia 1 IV in mei 2022 zal verschijnen, dat is een beetje later in het jaar dan zijn voorganger deed.

De Sony Xperia 1 III werd aangekondigd in april 2021, maar het was niet beschikbaar om te bestellen tot juli 2021 en het werd niet verscheept tot augustus 2021. De Xperia 1 II werd aangekondigd in februari 2020, dus er is niet echt een vaste tijdlijn voor de vlaggenschip Xperia-toestellen meer.

Wat de prijs betreft, is gemeld dat de Xperia 1 IV tussen de 1400 en 1600 dollar zal kosten.

Lang en slank

Platte randen

IP68

Zwart, matgroen

Sony heeft het ontwerp van zijn vlaggenschip Xperia-smartphones de afgelopen jaren niet al te veel veranderd. Sinds de overstap naar de beeldverhouding van 21:9 hebben we lange, slanke en smalle toestellen gezien in het hele assortiment.

Gelekte renders van de Xperia 1 IV tonen platte randen, bezels aan de boven- en onderkant van het display en een nette, pilvormige verticale camerabehuizing aan de achterkant - veel onopvallender dan zijn concurrenten.

De fysieke vingerafdruksensor in de aan/uit-knop lijkt opnieuw aanwezig te zijn voor de Xperia 1 IV, samen met een speciale cameraknop. De vaak weggelaten 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting lijkt er ook te zijn, maar het lijkt erop dat de Google Assistant-knop er niet zal zijn.

Sony biedt al lang IP68 water- en stofbestendigheid op zijn toestellen - lang voordat anderen dat deden - dus we verwachten dit voor de Xperia 1 IV, samen met een glazen achterkant en metalen frame.

Er wordt beweerd dat de kleuropties zwart en matgroen zullen zijn.

6,5-inch, LTPO?

21:9 beeldverhouding

4K, 120Hz, HDR

Op basis van de rapporten, zal de Sony Xperia 1 IV een 6,5-inch display hebben, wat hetzelfde is als de Xperia 1 III. Naar verluidt zal het een LTPO-display zijn en het zal naar verwachting weer een beeldverhouding van 21:9 hebben, zoals eerdere versies van de Xperia 1 bieden.

De resolutie is niet genoemd, maar Sony heeft de Quad HD + trend vermeden en is direct overgestapt op een 4K-resolutie op haar vlaggenschip smartphones, dus we zouden hetzelfde verwachten van de Xperia 1 IV.

We verwachten ook een 120Hz verversingssnelheid en ondersteuning voor HDR.

Snapdragon 8 Gen 1

12 GB/16 GB RAM

5000mAh batterij

30W of 45W opladen

Er wordt beweerd dat de Sony Xperia 1 IV zal draaien op de Snapdragon 8 Gen 1 processor, wat logisch zou zijn. Sony is al lang een Qualcomm supporter en gebruikt zijn vlaggenschip chipsets in zijn toestellen, dus kiezen voor de SD 8 Gen 1 in de Xperia 1 IV is zeer aannemelijk.

Naar verluidt zullen er 12GB en 16GB RAM varianten zijn, evenals 256GB en 512GB opslagruimte, met waarschijnlijk ondersteuning voor microSD. Een 5000mAh batterij wordt ook beweerd te zijn onder de motorkap van de Xperia 1 IV, hoewel er tegenstrijdige berichten over de ondersteuning van snel opladen mogelijkheden.

Sommige geruchten beweren dat de Xperia 1 IV 30W snelladen zal bieden, net als de Xperia 1 III, terwijl anderen hebben gezegd dat het nieuwe vlaggenschip dit zal opschroeven naar 45W.

Drievoudige achtercamera

Er zijn niet veel geruchten over de camera's van de Xperia 1 IV op dit moment, maar er is gezegd dat er een telefoto-sensor aan boord zal zijn.

De Xperia 1 III heeft een drievoudige 12-megapixel setup, dus het is mogelijk dat de Xperia 1 IV dit voorbeeld zal volgen, maar op dit moment weten we het niet.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sony Xperia IV.

NotebookCheck heeft een aantal lekken over de Xperia 1 IV op een rijtje gezet, waaronder informatie over de naam van het toestel, de prijs en enkele ontwerpaspecten en specificaties.

Leaker OnLeaks in samenwerking met GizNext, presenteerde een gedetailleerde blik op de aankomende Sony Xperia 1 IV.

Samen met de renders, werden een aantal andere belangrijke specificaties gedetailleerd in het lek.

Leaker ZackBucks op Weibo beweerde dat de Sony Xperia 1 IV in mei 2022 onthuld zou kunnen worden, en een aantal specificaties werden onthuld.

Geschreven door Britta O'Boyle.