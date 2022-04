Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile zal naar verwachting nog dit jaar haar volgende flagship smartphone aankondigen en er zijn een aantal lekken geweest die suggereren wat we zouden kunnen verwachten.

De lekken, verzameld door NotebookCheck, bevatten informatie over de naam van het toestel, de prijs en een aantal van de ontwerpaspecten en specificaties.

Ten eerste wordt beweerd dat de Sony Xperia 1 IV misschien niet echt zo zal heten, met geruchten die suggereren dat Sony op zoek is om de naamgeving strategie te veranderen, opnieuw. De serie begon als de Xperia Z-serie, veranderde naar de Xperia XZ en nu de huidige naamgeving. Als we afgaan op het patroon, is dit gerucht zeer plausibel, aangezien elke naamgeving structuur ongeveer drie jaar heeft overleefd, hoewel we hopen dat het fout is.

Een ander gerucht heeft beweerd dat de Xperia 1 IV - die we blijven noemen voor nu - zal komen met 30W snelladen zoals de Xperia 1 III, maar een grotere 5000mAh batterij en een LTPO-scherm. Ondertussen zijn er enkele hoesjes opgedoken voor de Xperia 1 IV op een Chinese groothandelssite die een gebrek aan uitsparing voor de Google Assistant-knop tonen.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Last but not least, is er ook enige speculatie rond de prijs. Zonder bronvermelding, is het de moeite waard om het met een korreltje zout te nemen voor nu, maar er is gesuggereerd dat de Xperia 1 IV tussen de 1400 en 1600 dollar zou kunnen kosten. Op dit moment zijn we niet zeker wanneer de Xperia 1 IV zal verschijnen, maar het zou niet verrassend zijn om het binnenkort te zien gezien de lekken beginnen te stijgen.

Geschreven door Britta O'Boyle.