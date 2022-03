Dit is je beste blik tot nu toe op de Sony Xperia 1 IV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het komt eraan in de tijd van het jaar waarin we verwachten dat Sony zijn vlaggenschip-Android-telefoon van de volgende generatie zal introduceren. En zoals altijd het geval is bij elke grote - of zelfs kleine - lancering van telefoons tegenwoordig, is het ontwerp al uitgelekt.

Als de meest recente 3D-renderlekken kloppen, krijgen we nog een kopieer- en plakopdracht van Sony terwijl het voortbouwt op het platform van de huidige Xperia 1 III . Dat wil zeggen, het ziet er bijna identiek uit aan het huidige model.

De gelekte renders zijn zowel in video- als in stills-vorm en tonen een lange, smalle telefoon met een groot pilvormig camera-uitsteeksel in de linkerbovenhoek.

Deze camera-eenheid zal naar verwachting ook erg lijken op de Xperia 1 III, met een drievoudig systeem met een primaire, ultragroothoek- en periscoop telezoomlens.

Net als zijn voorganger lijkt het ontwerp zeer minimalistisch te zijn, met platte randen en vlak glas aan de voor- en achterkant, met strakke hoeken, waardoor het een nogal vierkant uiterlijk krijgt.

In typische Sony-stijl wordt verwacht dat het ook die enigszins dikke randen aan de boven- en onderkant van het 21: 9-beeldscherm zal hebben. Dit zorgt ervoor dat geen geperforeerde camera je zicht belemmert, en - waarschijnlijk - een fatsoenlijk paar stereoluidsprekers.

De gelekte renders komen via Let's Go Digital in samenwerking met Technizo Concept, in een artikel waarin ook enkele van de verwachte specificaties worden beschreven.

Wat de specificaties betreft, wordt beweerd dat de telefoon wordt aangedreven door de recente Snapdragon 8 Gen 1-processor , naast 12 GB RAM en 256 GB opslag. Nogmaals, als Sony is er de mogelijkheid om die opslag uit te breiden via een microSD-kaart.

Er wordt ook verwacht dat het een 6,5-inch OLED-scherm met 4K-resolutie en ondersteuning voor HDR- en 120Hz-verversingsfrequenties zal hebben.

Sony Mobile zal naar verwachting deze telefoon ergens in april lanceren, ongeveer 12 maanden sinds de aankondiging van het vorige model.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Cam Bunton.