Sony Xperia 10 IV ontwerp en specificaties lekken

(Pocket-lint) - Sony Mobile gebruikte eerder shows zoals Mobile World Congress om zijn nieuwste smartphones te onthullen, hoewel dit de afgelopen jaren niet het geval was vanwege de wereldwijde pandemie, wat betekent dat die platforms niet beschikbaar waren. Hoewel MWC in 2022 doorging, was Sony niet aanwezig, wat betekent dat we nog steeds de opvolgers van de Xperia 10 III en Xperia 1 III verwachten.

Op basis van het laatste rapport hebben we misschien een beter idee van wat we kunnen verwachten van de Xperia 10 IV, de iets goedkopere van het Sony Mobile-smartphoneaanbod, dat de middenklasse-markt bereikt.

Leaker OnLeaks - die een goede staat van dienst heeft - publiceerde een video en 5K-weergaven van de Sony Xperia 10 IV in samenwerking met Zoutons , samen met enkele van de verwachte specificaties. Op basis van de weergaven zal het apparaat een licht herontwerp zien in vergelijking met zijn voorganger, met een vierkanter frame en wat meer premium details, zoals metalen rand op de behuizing van de achteruitrijcamera.

Er wordt beweerd dat de Xperia 10 IV 153,3 x 67,3 x 8,4 mm meet en wordt geleverd met een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor, zoals de Xperoa 10 III deed. Er wordt ook verwacht dat het een 6-inch OLED-scherm zal bieden, dat ongetwijfeld de 21:9-beeldverhouding zal bieden die deze apparaten sinds de lancering altijd hebben geboden.

Er wordt beweerd dat het op de Qualcomm Snapdragon 690-chipset draait, een basis biedt van 6 GB RAM en 128 GB opslag, een 4000 mAh-batterij heeft en verkrijgbaar is in de kleuren zwart, wit, mintgroen en Berry Blue. Geruchten suggereren dat het medio 2022 van start gaat.

Geschreven door Britta O'Boyle.