Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De kleinere serie handsets van Sony, de Xperia 5, zal naar verwachting in de vierde generatie van 2022 verschijnen als de Xperia 5 IV, als opvolger van de Xperia 5 III (die we eind 2021 hebben beoordeeld) .

Maar de naam van het product is niet het grootste deel van het verhaal: het is de suggestie dat het Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 Plus erin zal bevatten. De 'Plus' is de grote afhaalmaaltijd, aangezien het vermeende opstapplatform nog niet eens door Qualcomm is aangekondigd.

Plus zou echter de typische naamgevingsconventie van de chipmaker volgen, als de tijdelijke processor die zal verschijnen voorafgaand aan een typische eindejaarsaankondiging (voor wat hoogstwaarschijnlijk 8 Gen 2) zal zijn. Wat de Plus-versie precies op tafel zal leggen, is nog onduidelijk, maar verwacht iets meer rekenkracht.

Anders leest de uitgelekte specificatie van de Xperia 5 IV tot nu toe een beetje als een tussentijds apparaat, eerlijk gezegd, met dat processorgerucht als de grootste functie op het specificatieblad. Elders zijn het 6,1-inch display en het drievoudige camerasysteem aan de achterzijde (met behulp van drie 12 MP-sensoren) een exacte echo van de vorige Xperia 5 III.

Er wordt echter verwacht dat de vierde generatie Xperia-handset een lichte batterijtoename zal krijgen, van 4.500 mAh tot een nog niet bekendgemaakte capaciteit.

Wanneer weten we meer? Welnu, MWC 2022 in Barcelona is net om de hoek , maar we betwijfelen of Qualcomm of Sony dergelijke toekomstplannen zullen onthullen - het lijkt gewoon iets te snel na de aankondiging van Snapdragon 8 Gen 1 en te dicht bij de Xperia 5 III's releasedatum in oktober 2021.

Geschreven door Mike Lowe.