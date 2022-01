Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony zal zijn high-end Xperia 1 III de komende maanden opvolgen met nog een ander premium aanbod. Deze nieuwe telefoon, waarschijnlijk de Xperia 1 IV genoemd, zou in mei worden gelanceerd.

Als dat waar is, zou dat ongeveer een maand eerder zijn dan de lancering van het model van de derde generatie vorig jaar. Het is echter vermeldenswaard dat de Xperia 1 III een enigszins gespreide lancering had, waarbij hij in de maanden na de eerste lancering in verschillende regio's arriveerde.

Zoals verwacht, gaat het gerucht dat de volgende telefoon de nieuwste vlaggenschip Qualcomm-processor bevat: de Snapdragon 8 Gen 1 , die naast 12 GB of 16 GB RAM zou zitten, evenals 256 GB of 512 GB opslag.

Daarnaast wordt beweerd dat we een stevige 5000mAh-batterij zullen zien, plus sneller opladen dan eerdere modellen. In het bijzonder stelt de originele tipterbron - ZackBucks op Weibo - dat we 45W PD (Power Delivery) zullen zien opladen. Dat is meer dan 30W op het huidige model.

Sony Mobile 's inspanningen op de smartphonemarkt hebben ertoe geleid dat het zich concentreerde op het leveren van high-end vlaggenschiptelefoons met heel andere prioriteiten aan de rest van de menigte.

Het lanceert meestal telefoons met lange, smalle, filmische 21:9-schermen met 4K-resolutiepanelen erin, en dat zal doorgaan met de volgende vlaggenschiptelefoon.

De Xperia 1 heeft ook de neiging om functies te bevatten die al lang zijn gedumpt door Samsung en Apple. Zaken als een fysieke vingerafdruksensor, microSD-kaartslot en een 3,5 mm koptelefoonpoort zijn gebruikelijk in Sony's smartphones. We zouden verwachten dat het volgende model in dezelfde lijn door zou gaan.

Er worden geen andere details genoemd, maar we verwachten een grote focus op camerakwaliteit en - waarschijnlijk - een trio van 12-megapixelsensoren, net als het 2021-model.

Zoals altijd, met enig gerucht, is niets hiervan officieel totdat Sony zelf het product aankondigt, maar er is niets over het meest recente gerucht dat ons onwaarschijnlijk lijkt.

Geschreven door Cam Bunton.