(Pocket-lint) - Sony Mobile heeft officieel de Xperia Ace 2 aangekondigd - een apparaat waarover de afgelopen maanden verschillende geruchten zijn gegaan.

De Xperia Ace 2 heeft een compact 5,5-inch LCD IPS-scherm met een HD + -resolutie en past in het budgetgedeelte van de smartphonemarkt . Er is Gorilla Glass 6-bescherming, IP68 water- en stofbestendigheid en er is microSD-ondersteuning voor opslaguitbreiding.

Onder de motorkap van de Ace 2 bevindt zich een MediaTek Helio P35-chipset - in plaats van de Qualcomm Snapdragon 690 zoals geruchten deden vermoeden - die wordt ondersteund door 4 GB RAM en 64 GB intern geheugen.

Aan de voorkant heeft de Ace 2 een inkeping met waterdruppel met een 8-megapixelcamera, terwijl de achterkant een dubbel camerasysteem ziet dat bestaat uit een 13-megapixel hoofdsensor en een 2-megapixel dieptesensor.

Een aan de zijkant gemonteerde fysieke vingerafdruksensor bevindt zich in de aan / uit-knop - afkomstig van de vlaggenschip Xperia 1-lijn - en de Ace 2 is mooi en licht met slechts 159 g. Er is ook een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een behoorlijke 4500 mAh-batterij aan boord.

De Sony Xperia Ace 2 wordt op 28 mei in Japan verkocht voor 22.000 yen (ongeveer £ 145 / $ 200) en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw.

Geschreven door Britta O'Boyle.