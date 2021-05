Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Sony Xperia Pro is eindelijk beschikbaar voor pre-order in het VK en Europa en zal binnen enkele dagen beschikbaar zijn vanaf 10 mei. De prijs: vastgesteld op een oogstrelende £ 2299 of € 2499 euro in Europa.

Dit is natuurlijk niet zomaar een gewone smartphone voor de gemiddelde consument. Het is een sterk gemodificeerde Xperia 1 ii die is ontworpen om in de workflow van professionele videografen en fotografen te passen.

De belangrijkste toevoeging is de HDMI-ingang die in de telefoon is ingebouwd en waarmee je hem kunt gebruiken als touchscreen-monitor voor je digitale camera, zoals de A7S III (bijvoorbeeld).

Eenmaal aangesloten en gemonteerd, kunt u het 4K OLED-scherm gebruiken om te knijpen om in en uit het frame te zoomen om de focus aan te raken, terwijl u ook de mogelijkheid vergroot om de helderheid van het scherm aan te passen en rasterlijnen toe te voegen voor framing.

Wat dit anders maakt dan de meeste on-camera monitoren, is natuurlijk dat het een telefoon is met 5G-ondersteuning. Dat betekent dat u rechtstreeks kunt streamen vanaf uw camera die op de telefoon is aangesloten via een snelle mobiele verbinding.

Dit is ook handig voor die keren dat u bestanden en beeldmateriaal snel en gemakkelijk naar een externe server wilt overbrengen. Sony zegt dat de antennestructuur van 360 graden uitstekende signaalprestaties mogelijk maakt, voor een betrouwbare verbinding.

De telefoon is gebouwd om een stuk steviger te zijn dan de standaard Xperia 1 ii, maar ook om water- en stofbestendig te zijn, gecertificeerd volgens IP65- en IP68-niveaus.

Afgezien van die aanpassingen is dit grotendeels identiek aan de telefoon waarop het is gebaseerd, met de Snapdragon 865-processor, hetzelfde quadcamerasysteem aan de achterkant en een 6,5-inch 21: 9 filmisch 4K-scherm aan de voorkant.

Het komt echter met meer geheugen. De Xperia Pro is uitgerust met 12 GB RAM en 512 GB UFS-opslag.

Zoals de aanpassingen bewijzen, is dit een zeer nicheproduct voor een kleine subgroep van gebruikers en we vermoeden dat alleen degenen die de toevoegingen echt op prijs stellen, comfortabel zouden zijn om de £ 2,3k te besteden die nodig is om er een te krijgen.

Geschreven door Cam Bunton.