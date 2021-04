Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft zijn reeks Xperia-telefoons voor 2021 bevestigd, waaronder de Xperia 1 III en Xperia 5 III.

In plaats van het compactere model uit te stellen, zijn beide bevestigd en zullen ze beschikbaar zijn in de vroege zomer van 2021, naast de Xperia 10 III uit het middensegment.

Het unieke aan de Xperia 1 III en Xperia 5 III is de periscooplens aan de achterzijde. We hebben hier de afgelopen jaren een aantal benaderingen voor gezien, van de Huawei P30 Pro tot de Samsung Galaxy S21 Ultra , maar Sony Mobile heeft een interessante aanpak.

In plaats van te streven naar maximale zoom, biedt het twee verschillende telelengtes van de enkele lens. Dit is een zeldzaamheid, aangezien de meeste lenzen een vaste brandpuntsafstand hebben, waarbij eventuele wijzigingen buiten de optische zoom digitaal zijn.

Hier hebben de Sony Xperia-telefoons de mogelijkheid om de positie van de lenselementen binnen de periscoopmodule te verplaatsen, waardoor de brandpuntsafstand van die lens effectief verandert. De sensor blijft daarachter hetzelfde, maar het betekent dat hij kan schakelen tussen 70 mm en 105 mm voor twee verschillende telefoto-opties.

Het doel is om resultaten van betere kwaliteit te krijgen, met een diafragma van f / 2.3 bij 70 mm en f / 2.8 bij 105 mm. Die brandpuntsafstanden komen overeen met ca. 3x en 4,4x - maar deze zijn beide optisch, met optische beeldstabilisatie.

Achter deze variabele telelens zit een 12-megapixelsensor, een van de drie 12-megapixelsensoren op deze telefoon. Net als bij de vorige Xperia 1- en Xperia 5-modellen, vermijdt Sony de verleiding om naar grote resoluties te springen.

In plaats daarvan heb je een 12-megapixel 1 / 1,7-inch hoofdcamera en een 12-megapixel ultrabrede camera om het trio te vormen op zowel de Xperia 1 III als de Xperia 5 III. Het enige verschil tussen de cameras is dat de Xperia 1III een time-of-flight-sensor heeft om gegevens in het real-time trackingsysteem in te voeren, dus dit is een iets geavanceerder systeem op de grotere telefoon. Er is geen 8K video-opname, vanwege de beperking van de 12 megapixelsensoren.

Verderop van de camera zitten beide telefoons op Qualcomm Snapdragon 888 5G , met 12 GB RAM en 256 of 512 GB opslag.

Beide hebben een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, dubbele stereoluidsprekers vooraan die Dolby Atmos en 360 Spatial Audio ondersteunen, met de mogelijkheid om stereogeluid op te schalen.

Beide hebben ook een batterij van 4500 mAh, met ondersteuning voor het opladen van 30 W, dus de kleinere telefoon verliest niet.

De telefoons hebben natuurlijk verschillende maten, maar beide bieden een vergelijkbaar ontwerp en zijn gebouwd met IP65 / 68-bescherming en Corning Gorilla Glass Victus voor bescherming.

Het verschil zit dus in het display. De Sony Xperia 1 III heeft een 6,5-inch 21: 9 OLED-scherm, met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en 240 Hz aanraaksampling. Dit is een 4K-scherm, 3840 x 1644 pixels en ja, deze resolutie draait op 120Hz.

De Sony Xperia 5 III heeft een 6,1-inch 21: 9 OLED-scherm, wederom met een verversingssnelheid van 120 Hz en 240 Hz aanraakvoorbeeld, maar dit keer is het 2520 x 1080 pixels of Full HD +. Beide ondersteunen HDR.

Het lijkt erop dat Sony deze telefoons aan het laden is om een grote indruk te maken, maar het zal nog wel even duren voordat we ze in handen kunnen krijgen, aangezien ze pas in de zomer van 2021 verwacht worden. We zullen u uiteraard volledige recensies geven van beide dichter bij die tijd.

Prijzen en exacte beschikbaarheid moeten worden bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.