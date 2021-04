Sony plaagt Xperia I III in twee officiële YouTube-videos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile heeft twee officiële videos op zijn Xperia YouTube-kanaal uitgebracht die de lancering van de verwachte Xperia 1 III en Xperia 10 III plagen.

Men denkt dat beide apparaten het onderwerp zijn van de aankondiging van het Xperia-product op 14 april , en hoewel Sony dit niet heeft bevestigd, heet de eerste van de twee teaservideos "Three is the Magic Number", dus het is een veilige gok. om aan te nemen dat het betrekking heeft op de Xperia 1 III en Xperia 10 III.

Hoewel geen van beide apparaten veel voorkomt in de eerste video, heeft Sony het over audio, fotografie, mobiel gamen en cinematografie - alle gebieden die typisch zijn voor zijn smartphones. Er zijn geen specificaties bevestigd, hoewel het lijkt alsof er een drievoudige camera wordt getoond, wat geruchten ondersteunt. Er is echter geen bevestiging van de periscoop / telelens gerapporteerd voor de Xperia 1 III.

De tweede video lijkt weer een glimp te laten zien van de drievoudige camera op de Xperia 1 III, hoewel deze video ook een focus heeft op de voorganger - Xperia 1 II de Xperia Pro - evenals alle andere gebieden waar Sony bij betrokken is, zoals films, gamen en muziek.

Er zijn twee berichten op de teaservideos, waarvan er één zegt "Creatief entertainmentbedrijf met een solide basis van technologie", terwijl de andere zegt "Onze toekomst opnieuw definiëren met de technologieën van morgen". Er zijn ook een aantal berichten in de eerste video, zoals "voel de actie", "ervaar de films, bekijk zonder compromissen" en "hoor elk detail".

We vermoeden dat dit betekent dat de Xperia 1 III wordt geleverd met het Dynamic Vibration System, een scherm met een beeldverhouding van 21: 9 en ondersteuning voor hi-res audio - wat we allemaal zouden verwachten. Alle geruchten rondom de Xperia 1 III en Xperia 10 III lees je in onze aparte features.

Geschreven door Britta O'Boyle.