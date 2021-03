De gelekte Sony Xperia Compact is misschien niet wat we dachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In januari gingen er geruchten dat Sony Mobile ergens in 2021 een Xperia Compact zou introduceren, maar het laatste rapport suggereert dat dit misschien niet is wat we allemaal dachten.

Betrouwbare leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) onthulde eerder dit jaar enkele weergaven van wat hij beweerde van de "Xperia Compact" te zijn. AndroidNext ( via AndroidHeadlines ) heeft inmiddels gemeld dat dit toestel eigenlijk de Xperia Ace 2 is die bestemd is voor de Japanse markt.

De site zei dat het apparaat de Qualcomm Snapdragon 690-chipset met 5G zou bevatten, een 5,5-inch scherm met een beeldverhouding van 21: 9, een dubbele camera, een speciale cameraknop en een vingerafdruksensor in de aan / uit-knop. Een 3,5 mm koptelefoonaansluiting werd ook genoemd in het rapport.

De details komen overeen met wat Hemmerstoffer beweerde over de Xperia Compact, hoewel hij eraan toevoegde dat het apparaat een inkeping zou hebben en 140 x 68,9 x 8,9 mm zou meten.

Hemmerstoffer heeft niet aangegeven op welk platform de Xperia Compact waar hij het over had, zou draaien. Gezien eerdere "Compact" -apparaten van Sony draaiden op de krachtigste chipsets zoals hun grotere broers en zussen, zou de SD690 verrassend zijn als de twee apparaten die worden gerapporteerd door OnLeaks en AndroidNext dezelfde zijn.

Sony Mobile heeft nog niets bevestigd, dus er is nog steeds hoop dat een Xperia Compact weer tot leven komt. Misschien lijkt de Sony Xperia Ace 2 qua specificaties gewoon erg op elkaar.

Het is even afwachten, maar je kunt alles lezen over de Sony Xperia 10 III en Sony Xperia 1 III , beide naar verwachting de volgende Sony Mobile-releases in onze afzonderlijke features.

Geschreven door Britta O'Boyle.