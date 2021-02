Sony Xperia 1 III releasedatum, geruchten, features en specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile kondigt de vernieuwing aan van zijn vlaggenschip Xperia 1-smartphone , die de Xperia 1 III zou moeten heten - uitgesproken als Sony Xperia 1 mark drie.

De derde generatie van de Xperia 1 zou naast de Xperia 10 III moeten verschijnen, waarover je meer kunt lezen in onze aparte feature , maar hier concentreren we ons op alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Xperia 1 III.

Binnenkort verwacht

Meer dan £ 1000 / $ 1000

Sony gebruikt doorgaans de vakbeurzen Mobile World Congress en IFA om zijn nieuwste smartphone-aanbiedingen aan te kondigen. Aangezien het Mobile World Congress dit jaar echter vertraging oploopt, is het onduidelijk hoe Sony de opvolgers van de Xperia 1 II en Xperia 10 II, die beide in februari uitkomen, zal onthullen.

Op 24 februari 2020 is de Sony Xperia 1 II aangekondigd. Wanneer precies de Sony Xperia 1 III zou kunnen worden aangekondigd, is nog niet bekend, maar we verwachten het in de komende maanden.

Qua prijs kost de Xperia 1 II £ 1099 in het VK en $ 1199 in de VS, dus verwacht niet dat de Xperia 1 III goedkoop zal zijn. Het is waarschijnlijk dat het binnen dezelfde prijsklasse zal vallen en meer dan £ 1000 of $ 1000.

Kleiner maar dikker dan Xperia 1 II

IP65 / 68

Speciale sneltoets

De Sony Xperia 1 III zal erg lijken op zijn voorganger, zij het iets kleiner maar een beetje dikker volgens de lekken.

Er zijn weergaven van het apparaat verschenen, met een plat plaatontwerp met afgeronde hoeken, een fysieke vingerafdruksensor aan de rechterkant en dezelfde lange, smalle look die we de afgelopen jaren van Sony-apparaten gewend zijn.

We verwachten Gorilla-glas aan de achterkant en op basis van de afbeeldingen zal de camerabehuizing in de linkerbovenhoek worden geplaatst, net als op de Xperia 1 II. We verwachten ook IP65 / 68-waterdichtheid .

Lekken suggereren dat er weer een 3,5 mm koptelefoonaansluiting zal zijn - zoals die er was op de Xperia 1 II - en er zou ook een nieuwe speciale sneltoets zijn, vergelijkbaar met die op de Xperia Pro, die kan worden aangepast om een specifieke functie.

6,5-inch, 4K

OLED, HDR

21: 9

15 procent helderder?

De Sony Xperia 1 II heeft een 6,5-inch 4K-scherm met HDR en een beeldverhouding van 21: 9 en de Xperia 1 III zal naar verwachting volgen. Er zijn claims dat het nieuwe apparaat een helderder scherm zal hebben - 15 procent - maar verder lijkt het erop dat we hetzelfde paneel zullen zien als het 2020-model.

Als de berichten echter kloppen dat de Xperia 1 III kleiner zal zijn dan de Xperia 1 II, kan dat betekenen dat de randen aan de bovenkant van het scherm iets zijn verkleind, wat zorgt voor een veel aantrekkelijkere afwerking.

Qualcomm Snapdragon 888, 5G

8 GB RAM / 256 GB opslag, tenminste

Draadloos opladen

Sony en Qualcomm hebben een langdurige relatie, dus het is zeer waarschijnlijk dat de Xperia 1 III zal worden geleverd met de Snapdragon 888 onder de motorkap, wat ook 5G-mogelijkheden betekent.

De Xperia 1 II heeft 8 GB RAM en 256 GB opslag, met microSD voor opslaguitbreiding. Voor de Xperia 1 III zouden we daarom in ieder geval hetzelfde verwachten. Het gerucht gaat dat de Xperia 10 III een sprong in het RAM-geheugen zal zien, misschien zal de Xperia 1 III dat ook doen.

Wat de batterij betreft, heeft Sony draadloos opladen toegevoegd aan de Xperia 1 II, dus we verwachten dat die functie wordt voortgezet in het Xperia 1 II-model. De Xperia 1 II heeft een 4000 mAh-batterij vergeleken met de capaciteit van 3300 mAh in de originele Xperia 1, dus hopelijk zien we hetzelfde als de Xperia 1 II of groter voor de Xperia 1 III.

Drievoudige achterzijde met ToF

Verbeterde camera aan de voorkant

Volgens de geruchten komt de Sony Xperia 1 III met een drievoudige camera aan de achterzijde en een 3D -dieptesensor voor time-of-flight , die hetzelfde is als de Xperia 1 II.

Hoewel de specificaties niet gedetailleerd zijn in lekken, beweren geruchten dat een van de drie belangrijkste cameras een tele- / periscoopzoomlens is, vergelijkbaar met die vande Galaxy S21 Ultra .

De Xperia 1 II heeft drie 12 megapixelsensoren en een ToF-sensor. Het biedt functies zoals de Photo Pro-modus met een visuele lay-out die de gebruikersinterface van de Sony Alpha 9 weerspiegelt en een burst-modus van 20 fps die je autofocus en automatische belichting kan geven met het volgen van het onderwerp door de burst. We verwachten dat er meer functies en verbeteringen komen voor de Xperia 1 III.

De camera aan de voorkant van de Xperia 1 III zou verbeterd zijn met een groter diafragma, maar er is momenteel geen woord over of deze zal vasthouden aan dezelfde resolutie van 8 megapixels als de Xperia 1 II.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sony Xperia 1 III.

Steve Hemmerstoffer volgde de renders van de Xperia 1 III op met een 360-gradenvideo van het apparaat.

Steve Hemmerstoffer onthulde enkele weergaven van de Xperia 1 III, samen met enkele van de specificaties die naar verluidt voor het vlaggenschip komen.

AndroidNext meldde dat de Sony Xperia 1 III verbeteringen in het display en de camera aan de voorkant zal hebben. Er wordt gezegd dat het scherm 15 procent helderder zal zijn, terwijl de camera aan de voorkant een groter diafragma zal hebben.

Geschreven door Britta O'Boyle.