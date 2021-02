Sony Xperia 10 III releasedatum, geruchten, features en specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile kondigt doorgaans een aantal smartphones per jaar aan. Na een wijziging van de naamgevingsstrategie in 2019, staan deze series nu bekend als Xperia 1 , Xperia 5 en Xperia 10.

De Xperia 10 bevindt zich in de middenklasse, maar heeft enkele kenmerken van het vlaggenschip Xperia 1. We zagen de Xperia 10 II (Xperia 10 mark twee) in de eerste helft van 2020 samen met de Xperia 1 II worden gelanceerd, dus we zijn verwacht het model van de derde generatie in de komende maanden.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sony Xperia 10 III.

Binnenkort verwacht

Ongeveer £ 300- £ 350 in het VK

Sony Mobile kondigt normaal gesproken updates voor smartphones aan op de vakbeurzen Mobile World Congress en IFA . Het doet normaal gesproken geen afzonderlijke evenementen zoals Samsung en Apple . Omdat de wereldwijde pandemie een paar wijzigingen in de beurzen betekent, wordt het bepalen van een exacte releasedatum iets moeilijker.

De Xperia 10 II werd aangekondigd op 24 februari 2020 - tijdens MWC 2020 - dus als Sony vasthoudt aan een jaarlijkse vernieuwing ondanks dat Mobile World Congress niet plaatsvindt in februari van dit jaar, zou zijn opvolger eraan moeten komen, samen met het vlaggenschip Xperia 1 III.

Qua prijs kost de Xperia 10 II £ 319 in het VK (ongeveer $ 399). We verwachten een soortgelijk honkbalveld voor de Xperia 10 III, hoewel het geweldig zou zijn om het in het VK onder de £ 300 te zien.

154,4 x 68,4 x 8,3 mm

IP65 / 68 waterdichtheid

Gorilla glas terug

Op basis van de lekken lijkt het erop dat de Sony Xperia 10 II een vergelijkbaar ontwerp zal hebben als zijn voorganger. Weergaven met hoge resolutie suggereren een plat plaatontwerp met afgeronde hoeken, zoals we in de loop der jaren van Sony gewend zijn, met een rand aan de bovenkant van het scherm waarin de camera aan de voorkant zit. We verwachten een glazen achterkant te zien zoals de Xperia 10 II.

Het lijkt erop dat een drievoudige camera aan de achterzijde in de linkerbovenhoek van de achterkant wordt geplaatst en we verwachten de IP65 / 68-waterdichtheid te zien die is geïntroduceerd op de Xperia 10-reeks met het model van de tweede generatie, wat een terugkeer maakt in de Xperia 10 III.

Aan de rechterkant van het toestel lijkt weer een fysieke vingerafdruksensor aanwezig te zijn. De lekken laten een zwart apparaat zien, maar het zou niet verrassend zijn om de Sony Xperia 10 III ook in het wit te zien, zoals de Xperia 10 II deed. Uitgelekte metingen zijn naar verluidt 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm, wat hetzelfde zou zijn als de Xperia 10 II, slechts 0,1 mm dikker.

6-inch, Full HD

OLED

21: 9 beeldverhouding

De Sony Xperia 10 II heeft een 6-inch OLED-scherm met een beeldverhouding van 21: 9 en we verwachten hetzelfde te zien op de Xperia 10 III. Er zijn momenteel geen geruchten specifiek over de schermgrootte, maar aangezien de apparaatafmetingen naar verluidt hetzelfde zijn als die van de Xperia 10 II, zouden we zeggen dat 6-inch een goede gok is. Sony schakelde over op OLED voor de Xperia 10-reeks in de Xperia 10 II, dus het zou verrassend zijn om te zien dat het teruggaat naar LCD.

De beeldverhouding van 21: 9 - goed voor films - is een veel voorkomend thema van de Sony Xperia-handsets sinds de lancering van de Xperia 1 en Xperia 10 in 2019 en de gelekte afbeeldingen suggereren dat deze lange, smalle vorm blijft bestaan. De Xperia 10-reeks bevatte oorspronkelijk twee handsets - de Xperia 10 en de Xperia 10 Plus - maar in 2020 bood Sony maar één optie aan, dus we verwachten dat dit doorzet voor de Xperia 10 III.

Er is een Full HD-resolutie op de Xperia 10 II, waarvan we vermoeden dat de Xperia 10 III ook zal bieden, waardoor de hogere resolutie voor de Xperia 1 wordt bespaard.

Qualcomm SD765G

6 GB RAM

5G

Volgens geruchten heeft de Sony Xperia 10 III het Qualcomm Snapdragon 765G-platform onder de motorkap, in combinatie met 6 GB RAM. Zijn voorganger heeft de Snapdragon 665-chipset met 4 GB RAM, dus hoewel er een nieuwere Snapdragon 6-serie-chip is, is de SD765G een zeer capabele processor, te vinden in een aantal uitstekende smartphones en de toename van RAM zal waarschijnlijk ook worden verwelkomd.

Het zou ook betekenen dat de Xperia 10 III geschikt zou zijn voor 5G - een primeur voor deze reeks.

De Xperia 10 II had 128 GB aan opslagruimte, dus dat zouden we in ieder geval verwachten voor de Xperia 10 III en we verwachten een batterij van rond de 3500 mAh - hopelijk groter - hoewel er op deze afdeling nog niets is geruchten.

Drievoudige camera aan de achterzijde

Het is momenteel niet duidelijk welke cameraspecificaties de Xperia 10 III zal bieden, hoewel op basis van gelekte beelden opnieuw een drievoudige camera aan de achterzijde wordt verwacht.

De Xperia 10 II wordt geleverd met een 12 megapixel hoofdcamera en 8 megapixel ultragroothoek- en telelenscameras, die de Xperia 10 III ook zou hebben. We verwachten verbeteringen in termen van functies en resultaten, zelfs als de hardware hetzelfde blijft.

De derde generatie van de middenklasse Xperia 10 verscheen op Geekbench met het Qualcomm lito-platform - de Snapdragon 765G - ondersteund door 6 GB RAM.

Gizmo China zei dat de Sony Xperia 10 III een 12 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel ultragroothoekcamera en 8 megapixel telelenscamera op de achterkant zal hebben, net als de Xperia 10 II.

Leaker Steve Hemmerstoffer onthulde enkele fotos van de Sony Xperia 10 III op het Voice-platform.

1/3 Steve Hemmerstoffer / OnLeaks

GSM Arena suggereerde dat de Sony Xperia 10 III wordt geleverd met de Qualcomm Snapdragon 690-processor. Het zei ook dat de afmetingen 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm zouden zijn voor het apparaat van de derde generatie.

