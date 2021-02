Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobiles vlaggenschip Xperia 1 en zijn middenklasse Xperia 10-series zijn beide te wijten aan hun jaarlijkse update en een recente verschijning op Geekbench suggereert wat de Xperia 10 III onder zijn motorkap zou kunnen hebben.

De derde generatie van het middenklasse-apparaat is verschenen op de testsite met het Qualcomm lito-platform - de Snapdragon 765G - ondersteund door 6 GB RAM.

Eerdere geruchten rond de Xperia 10 III hebben gesuggereerd dat het apparaat zou draaien op het nieuwere Qualcomm Snapdragon 690 5G-platform, hoewel de 765G ouder is, maar een chipset die te vinden is in een aantal uitstekende smartphones, dus het zou niet slecht zijn voor Sony om ervoor te kiezen.

Het RAM-geheugen is ook verbeterd ten opzichte van de Xperia 10 II , als de lijst met Geekbench klopt. In het verleden bereikte de Xperia 10-reeks 4 GB RAM, dus het is goed om te zien dat er misschien een beetje extra is voor het 2021-model, aangezien de middenklasse-markt serieuze concurrentie heeft.

We hopen dat het model van de derde generatie blijft bij het OLED-scherm dat op de Xperia 10 II is geïntroduceerd, samen met de IP65 / 68-waterdichtheid . We verwachten ook dat Sony de drievoudige camera aan de achterkant behoudt en het zou ons niet verbazen als de beeldverhouding van 21: 9 terugkeert, zoals uit gelekte beelden is gebleken.

De Xperia 10 II was 8,2 mm dik en had een 6-inch scherm. Het is nog niet duidelijk of de Xperia 10 III hetzelfde zal bieden qua schermgrootte, maar we verwachten er binnenkort meer over te weten.

Geschreven door Britta O'Boyle.