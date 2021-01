De prachtige Sony Xperia 1 III lekt naast geruchten over specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonys volgende vlaggenschip Xperia 1-telefoon heeft een kapotte dekking dankzij een verzameling renderlekken die een telefoon laten zien die een opvallende gelijkenis vertoont met de Xperia 1 II uit 2020 .

Net als het huidige topmodel van Xperia, toont de Xperia 1 III die in deze uitgelekte weergaven wordt getoond een lang, smal apparaat met slanke, platte randen en dunne randen.

Zoals gewoonlijk zijn deze hoogwaardige renders afkomstig van Steve Hemmerstoffer, een gerenommeerde leaker met een uitgebreide en betrouwbare staat van dienst, die nu zijn onthullingen op Voice plaatst .

Hij merkt op dat het, hoewel het erg op elkaar lijkt, niet identiek is aan zijn voorganger. De Xperia 1 III zou iets kleiner zijn, maar een beetje dikker dan de Xperia 1 II.

Het heeft het iconische ultrabrede filmische 21: 9 OLED 6,5-inch 4K-paneel aan de voorkant met ongelooflijk dunne randen, waardoor het vrijwel rand-tot-rand is met een kleine boven- en onderrand.

Er wordt ook beweerd dat het volgende vlaggenschip van Sony een camerasysteem met drie lenzen aan de achterkant zal hebben, evenals een 3D-dieptesensor voor de vluchttijd.

Een van die drie cameras is naar verluidt een tele- / periscoopzoomlens die lijkt op die van de Oppo Find X2 Pro en Galaxy S21 Ultra.

Andere details zijn ondersteuning voor 5G, een 3,5 mm koptelefoonpoort en microSD-kaartsleuf voor uitbreiding. Het behoudt de stereo naar voren gerichte luidsprekers van zijn voorganger, evenals de fysieke vingerafdruksensor die is ingebouwd in de aan / uit-knop aan de zijkant.

Er is ook een nieuwe speciale sneltoets, vergelijkbaar met die op de Xperia Pro , die kan worden aangepast om een specifieke functie te starten.

Sony onthult zijn nieuwe Xperia-vlaggenschepen meestal in februari, rond de tijd dat MWC plaatsvindt in Barcelona, maar aangezien MWC in 2021 wordt uitgesteld, weten we niet zeker hoe en wanneer Sony deze telefoon zou kunnen aankondigen.

Een ding dat we weten, is dat het prachtig zal zijn als deze lekken iets zijn om voorbij te gaan.

Geschreven door Cam Bunton.