Dit is hoe de volgende Sony Xperia Compact eruit zou kunnen zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile heeft al een paar jaar geen "compact" model van zijn vlaggenschip smartphones gemaakt , ondanks meerdere geruchten, maar dat gaat binnenkort veranderen.

Volgens leaker Steve Hemmerstoffer , ook wel bekend als @OnLeaks, lanceert Sony Mobile in 2021 een compacte Android-smartphone.

Hemmerstoffer verwijst alleen naar het apparaat als Xperia Compact, maar hij onthult meerdere andere details, evenals een aantal weergaven, waardoor we een goed idee krijgen van wat we kunnen verwachten.

Het gerucht gaat dat het Xperia Compact-model 140 x 68,9 x 8,9 mm meet, waardoor het iets groter is dan de iPhone 12 mini, maar kleiner dan de Xperia XZ2 . Er wordt gezegd dat het een 5,5-inch display heeft en een blokontwerp heeft.

Hemmerstoffer zegt dat de Xperia Compact een uitsparing voor water heeft aan de bovenkant van het scherm met een 8-megapixel camera aan de voorkant en een grote kin aan de onderkant. Er wordt gezegd dat het scherm plat is en aan de achterkant een dubbele camera aan de achterkant, die naar verluidt een primaire 13-megapixel-hoofdcamera biedt.

Bovendien zou de Xperia Compact een vingerafdruksensor in de aan / uit-knop hebben, samen met een 3,5 mm koptelefoonaansluiting aan de bovenkant. Op basis van de afbeeldingen lijkt het erop dat de Xperia Compact een glazen achterkant heeft en we nemen aan dat hij IP68 water- en stofbestendigheid zal bieden.

Hoewel er op dit moment niet wordt gepraat over wanneer het apparaat zou kunnen verschijnen, vindt het Mobile World Congress plaats in juni, dus we zullen dat voorlopig in kaart brengen.

Geschreven door Britta O'Boyle.