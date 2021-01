Fotos van Sony Xperia 10 III lekken uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony gaat door met zijn zoektocht om een zinvol deel van de smartphonemarkt voor zichzelf af te breken, en zijn middenklasse Xperia 10-handset maakt duidelijk een groot deel uit van die aanpak.

De tweede versie van de telefoon kwam vorig jaar uit, en we vonden het een ietwat gemengde tas, met een echt indrukwekkend ontwerp (een beetje een Sony-handelsmerk in dit stadium) enigszins ondermijnd door een zwakke camera en een hoge prijs.

Er is echter altijd een volgende keer, en het lijkt erop dat Sony inderdaad aan de Xperia 10 III werkt om het op te volgen, zoals onthuld door seriële leakers Steve Hemmerstoffer in de vorm van een aantal mooie afbeeldingen met een hoge resolutie.

De informatie suggereert dat er over een paar weken een volledige onthulling komt, en je kunt zien hoe het een geleidelijke verandering is ten opzichte van het laatste model. Er is nog steeds een fatsoenlijke rand aan de bovenkant van het scherm met de selfiecamera, in plaats van een inkeping of uitsparing, en het algehele ontwerp is niet veel anders. Dat betekent ook dat u twee naar voren gerichte luidsprekers moet retourneren.

Al met al is er vanuit visueel oogpunt niet veel aan te wijzen wat betreft concrete veranderingen, dus we zullen moeten hopen dat er onder de motorkap enkele upgrades gepland zijn om de telefoon beter te laten presteren. Het kan zijn dat alleen de tijd het op dat front zal uitwijzen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.