Sony Xperia 5 II ziet een enorme korting van £ 200 op Black Friday-verkopen, Xperia 1 II verlaagd met £ 300

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is nog een week te gaan voor Black Friday, maar we zien al enkele vroege Black Friday-deals binnenkomen, waaronder enkele gezonde kortingen op Sony Mobile-apparaten.

De normale prijs voor de Xperia 5 II is £ 799,99 en deze is nu gedaald tot £ 599,99, waarmee u £ 200 bespaart . dankzij de deal op Amazon UK.

De Sony Xperia 5 II is waarschijnlijk het beste Xperia-apparaat van 2020, met veel kracht, een geweldig beeldscherm en een goede compacte vorm. Het heeft geweldige luidsprekers en een zeer capabele camera aan de achterkant van de telefoon, allemaal verpakt in een kwaliteitspakket, met waterdichtheid.

Dat is niet de enige deal die momenteel beschikbaar is op Xperia-apparaten. Het vlaggenschip Xperia 1 II wordt verlaagd met £ 300 tot £ 799,99 . Dat is een grote besparing op een grote telefoon, met een enorm 4K-scherm en veel stroom, evenals 256 GB opslag.

We hebben geen idee hoelang deze deals beschikbaar zullen zijn, maar we houden alle Black Friday-deals bij , inclusief de smartphones met korting .

• Sony Xperia 5 II, 128 GB, nu £ 599,99 (bespaar £ 200): waarschijnlijk Sonys beste telefoon van 2020, vlaggenschipvermogen in een compacte vorm met een geweldig scherm en een enorme korting. Zie deal bij Amazon UK.

• Sony Xperia 1 II, 256 GB, nu £ 799,99 (bespaar £ 300,99): Sonys vlaggenschiptelefoon met een 4K-scherm en heel veel stroom en opslagruimte - met een enorme korting. Bekijk aanbieding op Amazon UK.

Geschreven door Chris Hall.