Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile heeft dit jaar al twee smartphones aangekondigd - de Xperia 1 II en de Xperia 5 II - maar er gaan al geruchten de ronde over de volgende generatie van Xperia 1, die begin 2021 moet verschijnen.

Volgens AndroidNext zal de Xperia 1 III verbeteringen bevatten aan zowel de camera aan de voorkant als het display.

Het rapport suggereert dat de helderheid van het scherm 15 procent hoger is dan bij de Xperia 1 II, terwijl het ook een hogere verversingssnelheid biedt .

Wat de selfie-camera aan de voorkant betreft, wordt beweerd dat de Xperia 1 III een groter diafragma zal hebben, waardoor meer licht de sensor kan bereiken, waardoor opnamen bij weinig licht theoretisch worden verbeterd.

We verwachten nog steeds een 4K-resolutie op het scherm van de Xperia 1 III, samen met een beeldverhouding van 21: 9 en ondersteuning voor HDR . Het zou geweldig zijn om te zien dat de randen aan de boven- en onderkant van het scherm kleiner worden voor de derde generatie van de Xperia 1.

Er zijn geen details over de sensorgrootte voor de camera aan de voorkant van de Xperia 1 III, maar de Xperia 1 II heeft een 8-megapixelsensor, dus het kan zijn dat de opvolger hetzelfde biedt, maar alleen met een groter diafragma.

Meestal zou de Sony Xperia 1 III in februari 2021 worden onthuld op het Mobile World Congress . De beurs in Barcelona is uitgesteld tot later in 2021, dus het is momenteel niet bekend of Sony de Xperia 1 III in het begin van het jaar nog zal lanceren, of wachten tot de beurs.

Geschreven door Britta O'Boyle.