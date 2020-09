Sony Xperia 5 II brengt prestatiekracht in een compacte behuizing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een reeks mark II-updates is het nu de beurt aan de Xperia 5 om zijn update te krijgen. De Xperia 5 II vernieuwt het 2019-model en lijkt kracht te bieden vanuit zijn compacte behuizing.

De specificaties van de Xperia 5 II komen in veel opzichten overeen met die van het vlaggenschip Xperia 1 II , dus dit is een vlaggenschip-klasse Snapdragon 865 5G-handset. Maar om zijn status te verbeteren, heeft Sony de positie van zijn scherm verduidelijkt, door verder te gaan van de optie "bewegingsonscherpte" van de Xperia 1 II om een botfide 120Hz-scherm te bieden.

Het is een 6,1-inch telefoon die vasthoudt aan een resolutie van 1080p op het 21: 9 OLED-paneel, maar Sony zegt nu dat de technologie voor het verminderen van bewegingsonscherpte in plaats daarvan 240 Hz kan simuleren, voor superheldere, snel bewegende objecten. Het is nu gekoppeld aan een 240Hz-aanraakbemonsteringspaneel, dat volgens Sony is afgesteld zodat het sneller is dan zijn rivalen.

Veel van deze focus op gaming komt neer op het feit dat Sony het Call of Duty Mobile World Championship sponsort, dus Xperia lijkt zijn gaming-karbonades te verhogen. Met dat in gedachten kan de spelverbeteraar van de Xperia 5 II alles optimaliseren voor gaming, alle afleidingen verminderen en zelfs ervoor zorgen dat je niet per ongeluk uit het spel kunt vegen door de gebruikelijke navigatiebewegingen van de telefoon uit te schakelen.

Stereoluidsprekers - iets waar Sony altijd goed in is geweest - zorgen er samen met een 3,5 mm koptelefoonaansluiting voor dat de telefoon goed klinkt, terwijl de USB-C-poort zo is geconfigureerd dat je het opladen van de batterij kunt omzeilen en deze bedraad kunt gebruiken voor langdurig gamen sessies, zonder de batterij te beschadigen. Om de warmteverspreiding te helpen, zit er een grafeenmat in, terwijl een 4000 mAh-batterij de telefoon van stroom voorziet.

Er is een overvloed aan knoppen aan de rechterkant van het apparaat, waaronder het volume, de vingerafdruksensor, een Google Assistent-knop en een speciale ontspanknop.

Aan de achterkant van de telefoon zit een bekende opstelling van drie cameras, waarbij Sony vasthoudt aan 16, 24 en 70 mm (ultragroothoek, hoofd-, telefoto) en zegt dat dit de kernlenzen zijn die elke fotograaf nodig zou hebben.

Nogmaals, de focus lijkt te liggen op functies die Sony Mobile opheft van Sonys Alpha-cameras en we zijn er niet zeker van dat het bedrijf mobiele fotografie echt net zo snel omarmt als sommige rivalen.

Alle lenzen zijn Zeiss met de T * -coating die naar verluidt reflecties vermindert voor een betere kwaliteit, maar nogmaals, Sonys spel gaat hier over snelheid. Het bedrijf zegt dat het gebruik van 12-megapixelsensoren betekent dat het uitlezen van gegevens veel sneller gaat dan een sensor met een hogere resolutie, zodat scherpstellen en verwerken allemaal sneller kunnen zijn.

Er is 20 fps burst-opname voor het vastleggen van dat perfecte moment in snelle actie, er is real-time eye-tracking autofocus op zowel mensen als dieren, maar de grote nieuwe toevoeging is 4K HDR 120 fps slow motion, die helder, vloeiend en scherp zou moeten zijn - en volgens voor Sony is het een wereldprimeur.

Precies hoe de cameraprestaties samen zullen hangen, hangt van veel dingen af en we zullen het zeker een grondige test geven zodra we deze nieuwe telefoon in handen hebben.

We kennen de prijs momenteel niet - we verwachten dat deze in de prijsklasse van £ 699 ligt. De exacte beschikbaarheid moet nog worden bevestigd, maar we kijken naar half oktober voordat het in de schappen ligt.

Geschreven door Chris Hall.